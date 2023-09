V Zavodu za varstvo otrok in mladostnikov St. Josef v Wunsiedlu na Bavarskem so aprila našli truplo komaj desetletne deklice Lene. Policija je kmalu po tragediji sporočila, da je smrt krivda tretje osebe in da je bilo prisotno tudi spolno nasilje. Zdaj je prišlo na dan precej novih podrobnosti. Deklica, ki so jo v dom namestili zaradi nasilja v družini, je bila že nekaj časa žrtev nadlegovanja enajstletnega dečka, s katerim si je delila sobo. Ravno on je tudi osumljen, da jo je usodnega aprilske noči zadavil. Pred umorom je bila posiljena, a napadalec ni bil 11-letnik, pač pa 25-letnik, ki je vlomil v zavod.

Po poročanju nemškega Bilda je deklica živela z mamo in njenim novim partnerjem, a ko so prišle na dan obtožbe o zlorabi, so jo namestili v zavod. Njen oče se je boril za skrbništvo, želel je, da bi živela z njim. Vendar ga je sodišče zavrnilo in oktobra lani je prišla v otroški dom v Wunsiedlu, kjer je nastanjenih okoli 90 otrok in mladostnikov. Toda tu je hitro postala tarča ustrahovanja 11-letnega sostanovalca in njegovih prijateljev. »Zbadalo jo je več ljudi, celo precej pogosto. In to samo zato, ker je imela malo preveč kilogramov. Bili so zlobni, veliko je jokala,« je za Bild povedal devetletni fant, ki se je z Leno spoprijateljil.

Zabavna, bistra, športnica

Potem so jo neko aprilsko jutro našli v sobi golo in neodzivno. Dom je bil takrat precej prazen, saj je bila večina otrok na smučarskih počitnicah. Lena ni šla, ker se je bala strmin. Kot je pokazala policijska preiskava, je tisto noč v zavod vlomil 25-letni domačin. V notranjost se je izmuznil skozi okno kopalnice. Načrtoval je tatvino, a je prej naletel na omenjenega 11-letnika in Leno. Policija sumi, da je, preden je dom zapustil, Leno spolno zlorabil. Da jo je tudi umoril, ne potrjuje noben dokaz. Najverjetneje je nato med 11-letnikom in Leno izbruhnil prepir in jo je ta ubil. Fant, ki zaradi svoje starosti še ni kazensko odgovoren (meja je 14 let), je od aprila v varovanem objektu, je sporočila policija. Zoper Daniela T. pa so vložili obtožnico zaradi posilstva, vloma in požiga. Lani in letos naj bi vlomil v pet gradbenih zabojnikov in ukradel za 16.000 evrov gradbenih strojev. Po vlomih je zabojnike požgal.

Tragedija je še večja, ker je Lenin oče takrat nameraval hčerko odpeljati na krajše počitnice, odšla bi dva dni po umoru. »Upal je, da jo bo lahko pripeljal domov,« je povedala očetova prijateljica. »Lena je bila zabavna, ležala ji je matematika, znala je igrati klavir, uživala je v plavanju, kolesarjenju, rolanju in jahanju,« je dejala. Tudi njen devetletni prijatelj iz zavoda je rekel, da je bila zelo prijazna. »Bila je moja prijateljica. Ni kričala kot drugi. In v šoli ji je šlo res dobro, ne tako kot meni,« je povedal novinarju Bilda. Za enajstletnega osumljenca pa ni imel pohvalnih besed. Znašal se je tudi nad njim. Opisal je, kako ga je enkrat obmetaval z velikimi kepami blata. Ko mu je rekel, naj neha, sicer bo povedal učiteljem, ga je po hrbtu močno udaril z bejzbolskim kijem. »Še več dni me je močno bolelo,« je izjavil. O napadu je povedal osebju, a so mu rekli, da si je sam kriv.