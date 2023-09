Italijanska premierka Giorgia Meloni je že v nedeljo po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen napovedala, da bo njena vlada zaostrila nadzor nad nezakonitimi migracijami.

»To pomeni - in to zelo jasno sporočam celotni Afriki - če se boste pri kršenju italijanske zakonodaje zanašali na trgovce z ljudmi, se morate zavedati, da vas bodo ob prihodu v Italijo aretirali in nato poslali nazaj v domovino,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejala v televizijskem intervjuju.

Meloni je med drugim izpostavila ukrep podaljšanja najdaljšega dovoljenega obdobja za pridržanje nezakonitih priseljencev s 135 dni na 18 mesecev. Slednje je bilo že dovoljeno med letoma 2011 in 2014, preden ga je na 135 dni skrajšala vlada Mattea Renzija.

Med ukrepi je omenila tudi vzpostavljanje novih centrov za pridržanje nezakonitih priseljencev. Trenutno je takšnih centrov v Italiji devet, nove pa naj bi postavili na že določenih redko poseljenih območjih. To bo preprečilo »nevšečnosti in negotovost v italijanskih mestih"« je dejala.

Obstoječi centri imajo najvišjo zmogljivost omejeno na 1161 oseb, lani pa je bilo v njih nastanjenih skoraj 6400 ljudi. Po podatkih notranjega ministrstva je od začetka leta v Italijo prispelo več kot 127.000 prebežnikov, medtem ko so lani v celotnem letu zabeležili 66.200 prihodov.

Meloni je sicer zaostrovanje ukrepov proti nezakonitim priseljencem napovedala že pred dnevi. V nedeljo je skupaj s predsednico Evropske komisije obiskala otok Lampedusa, kamor prihajajo številni migranti iz severne Afrike.

Von der Leyen je ob tem predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska na Italijo, ki poleg boja proti tihotapcem in možnosti za razširitev pomorskih misij v Sredozemlju vključuje tudi podporo Italiji pri premeščanju migrantov z Lampeduse.

Na otok, ki se sooča z največjim migracijskim valom doslej, je namreč po podatkih agencije ZN za migracije minuli teden samo med ponedeljkom in sredo na 199 čolnih prispelo približno 8500 ljudi, kar je več, kot je prebivalcev tega otoka.

Več tisoč migrantov so sicer v petek že prepeljali na Sicilijo, kjer pa je zaradi prenatrpanosti tamkajšnjega sprejemnega centra prav tako zavladal kaos. Najmanj sto prebežnikov je samovoljno zapustilo center, sedaj pa jih išče policija.