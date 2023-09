Igokea se bo v polfinalu pomerila bodisi s Partizanom bodisi z Mego. Ta obračun bo na sporedu ob 15. uri. Ob 18. se bosta pomerila domača Budućnost in Zadar, ob 21. uri pa FMP in SC Derby.

Superpokal se bo nadaljeval v torek s polfinalnima tekmama in obračunoma poražencev današnjih tekem za razvrstitev od 5. do 8. mesta. V sredo pa bodo na sporedu še finale ter dvoboji za 3., 5. in 7. mesto.

Ljubljančani so tako rekoč od samega začetka tekme zaostajali, po prvi četrtini pa tekmecem v hrbet gledali z desetimi točkami zaostanka. Ta je narasel tudi v drugem delu, in sicer na 16 točk, polčas pa je Igokea dobila za 12 točk (44:32).

Slovenski predstavniki so v tretjem delu prevzeli pobudo in se približali tekmecem na vsega tri točke (52:55), a ob koncu četrtine znova popustili in zaostali za devet točk. Igokea je imela na vsako znižanje izida varovancev italijanskega stratega Simoneja Pianigianija pravi odgovor. Ljubljanski zasedbi pa je težave povzročal slab met iz igre (na koncu 32,3 %), posledično možnosti za preobrat ni bilo.

Karlo Matković je za Cedevito Olimpijo dosegel 21 točk (9/16 iz igre), pobral pa še 12 skokov. Jaka Blažič je dodal 16 točk. Pri Igokei so štirje košarkarji presegli mejo desetih točk, največ, 14, Nikola Tanasković.

Superpokal lige Aba je na sporedu prvič po štiriletnem premoru zaradi težav z novim koronavirusom.