»Dogodki, ki smo jim bili priča v soboto in podobni dogodki na zadnji paradi ponosa v Ljubljani, kažejo na to, da so parade ponosa še kako potrebne, nujne. So tiste, ki kažejo, kako moramo narediti korake naprej. Čeprav mislimo, da smo dovolj vključujoča družba, temu še ni tako,« je Maljevac dejal ob prihodu na današnjo redno sejo DZ.

Župan Arsenovič je v današnjem sporočilu za javnost poudaril, da ima Mestna občina Maribor ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja. »Nasilje na Paradi ponosa ali katerem koli dogodku je nesprejemljivo in zaskrbljujoče. Spoštovanje človekovih pravic, enakosti in nediskriminacije je ključno za zagotavljanje strpnega in inkluzivnega družbenega okolja,« je zapisal.

Izpostavil je, da ima vsak posameznik pravico do svobodnega izražanja svoje identitete in se mora počutiti varnega in spoštovanega. »Nasilno dejanje storilcev je treba prepoznati kot nedopustljivo in nemudoma prijaviti pristojnim organom. Kot župan Mestne občine Maribor spodbujam dialog, razumevanje in strpnost med vsemi posamezniki, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali identiteto,« je dodal.

Nestrpneži napadli tudi prostore SD v Mariboru

Iz mariborske SD pa so sporočili, da so se nestrpneži znesli tudi nad njihovo pisarno in popackali okna in vrata. Ob odpiranju vrat njihovih prostorov v središču Maribora so bili danes zjutraj priča prizoru, »kakršnega ne pomnimo«. »Napad na politično misel, stranko in svobodo izražanja. Poskus ustrahovanja. Sobotno nasilje je, kakor izgleda, bilo tudi na naših vratih,« so zapisali na družbenem omrežju Facebook in ob tem objavili fotografije popackanih vrat in oken. Na notranji strani enega od teh oken je vidna mavrična zastava, ki simbolizira solidarnost do skupnosti LGBTQIA+. »Ne boste nas prestrašili ... Mi se ne bomo umaknili,« so še zapisali v mariborski SD.

Na mariborski policijski upravi so prijavo glede prostorov SD prejeli danes. Za časnik Večer so povedali, da je neznanec s tem, ko je v stavbo vrgel več jajc, povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Oglasil se je tudi mestni svetnik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič in spomnil, da je bil napadeni aktivist Renato Volker kandidat na listi njihove stranke na lanskih lokalnih volitvah. »Vsako nasilje, sploh pa zoper tiste, ki se borijo za pravice določenih skupin, je nedopustno,« je sporočil.

Po sobotni Paradi ponosa v Mariboru je skupina mlajših moških v središču mesta pretepla aktivista Volkerja, ki je zato moral poiskati pomoč na urgenci. V drugem primeru pa naj bi neznanci zmerjali nekega drugega moškega in vanj metali jajca.

Takšno ravnanje so že v nedeljo ostro obsodili najvišji predstavniki države, med njimi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.