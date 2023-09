Vlada je pred dnevi odobrila novo kreditno zadolževanje družbe Hrvatske autoceste (Hac), s katerim bo ta gradila tudi dolgo pričakovano avtocesto od Križišća do Žute Lokve ter od Dola do Dubrovnika.

Hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković je sporočil, da so sprejeli odločitev o refinanciranju obstoječih kreditov in najemu novega kredita za 600 milijonov evrov, da bi lahko v celoti zgradili jadransko-jonski koridor skozi Hrvaško.

Hac, ki upravlja največji del avtocest v državi, bo poleg najema 600 milijonov evrov kredita refinanciral za 2,172 milijarde evrov kreditov.

Družba bo do konca meseca pogodbo sklenila z 11 hrvaškimi bankami. Rok odplačila kreditov, ki jih bodo refinancirali, je po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list do leta 2030. Trenutna zadolžitev Haca sicer znaša 2,96 milijarde evrov, vse kredite pa namerava odplačati do leta 2040.

Država načrtuje dokončanje avtocestnega omrežja do leta 2030. Hac je v gradnjo avtocestnega omrežja od leta 2000 do zdaj vložil okoli 7,5 milijarde evrov in odplačal okoli 50 odstotkov zgrajenih avtocest. Lani je podjetje ustvarilo 349,3 milijona prihodkov.