Posebno državno tožilstvo je konec tedna sporočilo, da so vložili obtožnico proti 21 osebam zaradi nepooblaščene proizvodnje drog, pranja denarja, nedovoljenega posedovanja orožja, izdajanja tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja. Potrditi jo mora še višje sodišče.

Med obtoženimi so poleg Božovića in Zvicerja še policist Ljubo Milović, uslužbenec Agencije za nacionalno varnost Petar Lazović in nekdanji pomočnik direktorja policijske uprave za boj proti organiziranemu kriminalu Dejan Knežević.

Božovića so zaradi suma, da je organiziral prevoz treh pošiljk kokaina, pridržali že sredi aprila in je v priporu. Priprta sta tudi Lazović in Knežević. Milović in Zvicer ter nekateri drugi obtoženci so na begu.

Župana krivijo ustanovitve kriminalne organizacije in tihotapljenja droge

Župana Budve obtožnica po pisanju črnogorskega časnika Vijesti bremeni ustanovitve kriminalne organizacije in tihotapljenja droge, Kneževića pa izdajanja tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja.

Člani kriminalne skupine so med drugim obtoženi tihotapljenja 4,3 tone kokaina, pranja sedmih milijonov evrov pa tudi povzročanja splošne nevarnosti in nezakonitega posedovanja orožja.

Skupina policistov, domnevnih sodelavcev mafije, je denar, ki so ga zaslužili s tihotapljenjem kokaina, uporabila za vplivanje na rezultate parlamentarnih volitev avgusta 2020. Kupili so tudi večje količine orožja in eksplozivnih snovi ter vplivali na imenovanje sebi bližnjih na vodstvene položaje v policijski upravi, piše v spisih tožilstva.

V Črni gori delujeta škaljarski in kavaški klan, ki sta v vojni, odkar je leta 2014 iz pristanišča v španski Valencii izginilo najmanj 200 kilogramov kokaina. Konflikt med klanoma naj bi od tedaj v Črni gori, Srbiji, Avstriji, Grčiji, Španiji in Ukrajini zahteval več deset življenj.

Odkritje predora okrepilo nezaupanje v institucije

Sume, da sta oba klana imela svoje ljudi v državnih institucijah in policiji, je potrdila preiskava posebnega tožilstva, ki je lani na podlagi ugotovitev odredilo pridržanje več policijskih uslužbencev.

Nezaupanje v črnogorske institucije je minuli teden okrepilo odkritje predora v skladišču višjega sodišča v Podgorici, ki vodi do stanovanja v zgradbi nasproti sodišča.

V skladišču hranijo dokumente preiskav in med preiskavami zaplenjene dokaze. Iz njega naj bi po navedbah črnogorskih medijev izginilo več pištol, ki so bile dokazno gradivo proti šefom organiziranih kriminalnih skupin.

Črnogorske oblasti so po odkritju tunela ocenile, da gre za najpomembnejši in najnevarnejši udar na državne institucije in pravosodni sistem, premier Dritan Abazović pa je izjavil, da mafija ne bo premagala države, ne glede na to, kako finančno močna je, in ne glede na to, koliko podpore ima znotraj sistema.