Klasične tapete se hitro umažejo in izgubijo lesk. Ker so porozne, običajno vpijejo tudi neprijetne vonjave. Pri izbiri tapet moramo biti zato pozorni, da niso iz blaga in niso teksturirane. Danes že številni proizvajalci ponujajo sodobnejše in odpornejše tapete z možnostjo mokrega brisanja. Dve glavni vrsti tapet, ki so primerne za uporabo v kuhinji, so vinilne in pralne tapete.

Vinilne tapete, ki so v celoti izdelane iz akrilnega vinila, z barvami in vzorci, natisnjenimi neposredno na površino, so najprimernejše tapete za kuhinje. Vinil je snov, izdelana iz etilena, ki je pridobljen iz zemeljskega plina. Tovrstne tapete so trdne, pralne, na soncu ne zbledijo, predvsem pa ne prepuščajo vode. Njihova edina pomanjkljivost je le, da je odstranjevanje težavno.

Pralne tapete so premazane s tankim plastičnim prozornim premazom, ki prekriva vzorce, natisnjene na osnovnem papirju. Premaz omogoča odpornost proti madežem in umazaniji ter lažje vzdrževanje, saj jih lahko očistimo že z vlažno krpo.

Danes je na voljo veliko različnih vzorcev tapet; nekatere imajo preprost dizajn in vzorce, ki se bolje podajo k živahnim barvam kuhinjskih elementov, medtem ko so druge bolj igrive in zato primernejše v kombinaciji z enostavnimi, nevtralnimi barvami kuhinje.

Pred izbiro prave tapete se moramo prepričati, da se bo podala h kuhinji in njenim dodatkom, predvsem pa je bistveno, da izberemo vzorec, ki bo dopolnjeval slog naše kuhinje in se ga ne bomo zlahka naveličali.