Na vrtu namreč največkrat nimamo samo trajnic, ki bi bile odporne proti mrazu, temveč še druge rastline – kaktuse, palme, balkonsko cvetje in druge občutljive rože. Rastline, ki so vajene zelo nizkih temperatur, bodo zimo preživele brez naše pomoči. Proces fotosinteze se bo ustavil, rast bo za nekaj mesecev zamrla, tudi na celični ravni se rastline prilagodijo temperaturam pod lediščem. Med trajnicami, ki jih je pred mrazom in izsušitvijo treba pozimi zaščititi z zastirko ali agrokopreno, so nekatere grmovnice (na primer hortenzija) in sredozemske začimbnice (sivka, rožmarin).

Rastline imajo različne potrebe po toploti

Toploljubne rastline iz južnejših krajev skozi evolucijo niso razvile zaščite pred mrazom in nepopravljiva škoda lahko pri nekaterih nastane že pri temperaturah, nižjih od 20 ºC. To so zelo specifične eksotične rastline, ki jih pri nas najdemo le v tropskih rastlinjakih, terarijih in podobnih okoljih, večina vrtičkarjev pa se srečuje predvsem z občutljivimi balkonskimi rožami, palmami, kaktusi in sočnicami (sukulentami). Večina balkonskih rastlin je odporna proti temperaturam okrog 10 ºC, od pogostejših rož prenesejo nižje temperature nageljni in pelargonije. Glede odpornosti konkretne sorte svetujemo iskanje informacij v vrtnarskem centru ali strokovni literaturi, saj je v vašem interesu, da s selitvijo niti ne prehitevate in niti ne zamujate. Prenizke temperature škodijo rastlini, po drugi strani pa tudi predolga selitev na prostor z manj svežega zraka in svetlobe rastlinam ne koristi.

Zdrava rastlina je odporna proti stresu

Vsaka rastlina ima tudi svoje lastne sposobnosti preživetja pri nizkih temperaturah. Zdrav in odporen rožmarin, ki je preživel že več zim v notranjosti Slovenije, je proti nizkim temperaturam neprimerljivo bolj odporen kot enaka rastlina, ki že leta raste na Obali. Zunanje okrasne rastline postopnega znižanja temperatur ne doživljajo tako stresno, kot bi jih pretresla nepričakovana selitev iz toplega okolja v hladno ali obratno. S selitvijo na zimsko lokacijo bomo rastlino izpostavili stresu ob menjavi lokacije, zato si že čez leto prizadevamo vzgojiti zdrave in odporne rastline. Odstranjujemo poškodovane in suhe dele, stare cvetove, pazimo na prisotnost škodljivcev in občasno gnojimo. Rez opravimo zgodaj, da ima rastlina dovolj časa za popravilo poškodb, poleti jo zaščitimo pred neurji, spomladi pa pred premočnim soncem.

Nevarna veter in prepih

Za rastline ni univerzalnega prostora za prezimovanje in pogosto je treba določene rastline preseliti v notranje prostore, druge pa zimo preživijo na zaščiteni zunanji površini. Če zima ni prehuda, bodo številne okrasne rastline zadovoljne že s pred vetrom in snegom zaščiteno pokrito površino. Zaščita pred vetrom je zelo pomembna, kajti suh zimski veter rastline izsuši in lahko povzroči odmrtje kljub še vedno sprejemljivim temperaturam. Rastline, ki bodo prezimile zunaj, je najbolje postaviti ob kakšno osončeno steno, zaščiteno pred vetrom. Dvignemo jih s tal, saj so tam temperature najnižje. Tudi pozimi jih glede na vlažnost zemlje občasno zalijemo, za kar izberemo tople dni s temperaturami nad lediščem. V grobem velja, da potrebujejo rastline med prezimovanjem približno polovico manj vode, z gnojenjem pa lahko počakamo do začetka rastne dobe.

Preprečimo temperaturne pretrese

Notranji prostori, ki so primerni za prezimovanje rastlin, naj bi bili svetli, zračni in ne pretopli. Idealne so temperature okrog 15 °C in razmeroma visoka zračna vlaga. Predvsem zimzelene rastline deževnih gozdov –​ krasule, monstere, fikusi in filodendroni se v notranjosti počutijo odlično, če le zrak ni presuh. Pozimi je v ogrevanih prostorih to pogosto, zato poskrbimo, da so te rastline umaknjene od grelnih teles, še bolje pa se bodo počutile v svetlih, manj ogrevanih prostorih, kot so hodniki in stopnišča, a stran od vhodnih vrat. Prostore ob toplih dneh počasi prezračimo, da s hladnejšim zrakom ne povzročimo prevelikega pretresa. Če je zračna vlaga v prostoru z rožami nizka, liste občasno vlažimo ali pršimo z vodo. Nekateri zimzeleni eksoti so zelo občutljivi za spreminjanje lokacije ali prepih, kar se pokaže z odpadanjem listov. Preden ukrepate z dodatnim zalivanjem, se zato prepričajte o pravem razlogu za stresni odziv rastline, da ne naredite še več škode.

Prezimovanje lahko poenostavimo

Selitev rastlin je lahko precej zamudno opravilo. Previdni moramo biti, da ne povzročimo poškodb, potrebujemo dovolj prostora, paziti moramo, da v notranje prostore ne vnesemo umazanije in žuželk, večje rastline pa so težke in jih ni enostavno premikati. Že čez leto lahko prilagodimo rez tako, da jih oblikujemo v manjše rastline, da bodo prostorsko bolj obvladljive. V pomoč nam bo voziček ali samokolnica, z večjimi rastlinami pa je zagotovo bolje, da jih dvigujeta dve osebi. Zagotovo je najbolj praktično imeti proti zimi odporne zunanje rastline, a ljubitelji rastlin se težko uprejo novim primerkom v svoji zbirki. Ob obilici zelenega rastja v loncih bodite zato pozorni predvsem, da selitev ne bo naporna ne za vas in ne za rastline.