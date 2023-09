Primerjajmo dve najbolj priljubljeni vrsti litij-ionskih baterij za pogon sodobnih avtomobilov – NMC in LFP – ter izpostavimo prednosti in slabosti. Kratica NMC označuje baterijo s katodo iz kombinacije niklja, mangana in kobalta. Kratica LFP pa baterijo s katodo na osnovi železovega fosfata.

Eden glavnih dejavnikov pri izbiri baterije je njena energijska gostota – koliko energije lahko shrani na enoto prostornine ali teže. Baterije NMC imajo nekoliko večjo energijsko gostoto kot baterije LFP, zato so pogosto v uporabi tam, kjer sta prostor in teža pomembna – denimo v prenosni elektroniki in zlasti tistih električnih vozilih, kjer zaradi želje po vrhunskih pospeških šteje vsak kilogram. Ampak tudi baterije LFP so razmeroma kompaktne in lahke, njihova energijska gostota pa se z nenehnim razvojem vztrajno izboljšuje.

Trajnost

Drugi pomembni dejavnik pri izbiri baterije je njena življenjska doba – to je, koliko ciklov polnjenja in praznjenja lahko opravi, preden se začne njena zmogljivost slabšati. Baterije LFP so znane po dolgi življenjski dobi in običajno zdržijo vsaj 3000 ali celo 6000 ciklov, preden jih je treba zamenjati. Baterije NMC pa imajo žal nekoliko krajšo življenjsko dobo, ki običajno traja le kakšnih 1000 ciklov, preden se začne njihova zmogljivost slabšati. To pomeni, da bo baterijo NMC najbrž treba zamenjati v času življenjske dobe vozila. Vendar je vredno omeniti, da bo dejanska življenjska doba baterije odvisna od različnih dejavnikov, vključno s tem, kako se jo uporablja, torej polni in prazni.

Varnost

Varnost je eden ključnih dejavnikov pri izbiri baterije, zlasti v primerih, ko je lahko izpostavljena fizičnim obremenitvam ali visokim temperaturam. Baterije LFP na splošno veljajo za precej varnejše od baterij NMC, saj so manj nagnjene k toplotnemu pobegu in predstavljajo manjšo nevarnost za požar ali eksplozijo. Razlog je kemijska sestava, ki je pri baterijah LFP stabilnejša kot pri NMC. Slednje so dokazano bolj nagnjene k toplotnemu pobegu (ki vodi v požar), če so poškodovane ali izpostavljene visokim temperaturam. Prav baterije tipa NMC naj bi bile krive za večino požarov na električnih avtomobilih, tudi tistih večjih, katastrofalnih razsežnosti. Denimo na ladjah, ki so ta vozila prevažale. Vse več proizvajalcev avtomobilov zato tip NMC opušča, prevozniki (zlasti ladijski) pa se avtomobilov s to vrsto baterij vse bolj otepajo.

Kaj torej izbrati

Obe vrsti baterij, NMC in LFP, imata torej svoje prednosti in slabosti. Pred nakupom električnega vozila se zato velja pozanimati, kateri tip baterije ima vgrajen. Baterije NMC torej načeloma ponujajo daljši doseg z enim polnjenjem, ampak krajšo življenjsko dobo, baterije tipa LFP pa vrhunsko življenjsko dobo in varnost, poleg tega so nekoliko cenejše kot NMC. Izbira je torej odvisna od zahtev, potreb in prioritet uporabnika, ki mora skleniti kompromis med energijsko gostoto, življenjsko dobo, varnostjo in ceno.