Kot so danes sporočili iz Kontrona, Fir, ki je sicer izvršni direktor poslovne enote Infrastrukturne rešitve, vodilno funkcijo prevzema z 20-letnimi izkušnjami na področju informacijskih rešitev, usmerjenega vodenja ekip in »odličnim razumevanjem potreb slovenskih in tujih organizacij, ko gre za optimizacijo, digitalizacijo in realizacijo zahtevnih tehnoloških projektov«.

Leta 2021 je bil imenovan za člana uprave nekdanje družbe S&T Slovenija, po združitvi te družbe z nekdanjo družbo Iskratel pa je kot del poslovodstva na položaju izvršnega direktorja skrbel za področje infrastrukturnih rešitev.

»Moj cilj je, da skupaj tako kot ekipa in tudi kot podjetje s pravim pristopom, strokovnostjo in naprednimi rešitvami dosegamo uspeh in tako še nadgradimo že ustvarjeno zaupanje - naših strank, partnerjev, zaposlenih ter lastnikov,« ob nastopu nove funkcije med drugim povedal Fir.

Kontron je član avstrijske skupine Kontron AG. Pod sedanjim imenom deluje od julija letos, pred tem se je podjetje imenovalo S&T Iskratel, in sicer po združitvi nekdanjega S&T Slovenija in nekdanjega Iskratela.