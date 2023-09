Dobrodelna tekma Zvezde nogometa za žrtve poplav, katere pobudnik je bil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in so jo prenašali v več kot sto državah, je v vseh pogledih izpolnila svoj cilj. Na največjem slovenskem stadionu še nikoli ni bilo toliko gledalcev (dosedanji rekord bil 16.135 gledalcev ob otvoritvi stadiona leta 2010 s tekmo proti Avstraliji), v Sloveniji pa še nikoli na enem mestu toliko nekdanjih nogometnih asov. Lovci na avtograme so zvezdnike pričakali že ob prihodu v hotel Intercontinental v središču Ljubljane, kjer so bivali. Čeferin je s svojim ugledom v Ljubljani zbral 36 nekdanjih svetovnih in slovenskih asov, zadržan je bil le sloviti Ronaldo iz Brazilije, ki se je oglasil z video sporočilom. Presenečenje večera za obiskovalce je bil legendarni švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, eden najboljših in karizmatičnih nogometašev 21. stoletja, ki se je več kot pet ur vozil iz Milana v Ljubljano in skoraj zamudil, ko je zaradi prometne nesreče obtičal v zastoju.

Selektorja Kek in Capello z obrambno taktiko

»Prvič po upokojitvi sem stopil na igrišče in počutil sem se zelo sprejetega. Navijači so bili izjemni. Vesel sem, da sem lahko tukaj, da vam izkažem ljubezen in podporo po vsem, kar se je dogajalo v Sloveniji. Upam, da so gledalci uživali tako, kot smo mi na igrišču. Ključno je, da ostanete močni, da se vedno borite za to, kar si želite. Držite skupaj, podpirajte drug drugega in si pomagajte. Pomoč bo prišla tudi od vseh nas, pa od drugod po svetu,« je za 24ur v Stožicah povedal Zlatan Ibrahimović, ki je prejel največji aplavz že ob predstavitvi. Po tekmi, na kateri je dosegel gol iz enajstmetrovke za izid 1:1 po rednem delu, je najdlje ostal na igrišču, saj je izpolnjeval želje gledalcev z avtogrami in fotografiranjem.

Hrvaški napadalec Ivica Olić se je pošalil, da so gledalci v 60 minutah videli le dva gola (VAR je dva tudi razveljavil), ker sta oba trenerja Matjaž Kek in Fabio Capello znana po obrambnem slogu nogometa. »Privilegij je bilo voditi takšno ekipo. Na igrišču so vsi šli do konca, nekateri morda s kakšnim gramom preveč, drugi s kakšnim lasom manj. Vsi imajo še vedno idejo in voljo. V vsaki potezi se vidi, kakšni mojstri so bili nekoč. Pohvalo si zaslužijo vsi, organizatorji za idejo, gledalci za fantastično vzdušje in zvezdniki, ki jim ni bilo težko priti v Slovenijo. Vsak je dal svoj pečat. Znova se je videlo, da Slovenija zmore stopiti skupaj, če hoče. Iz te tekme lahko črpamo veliko pozitivne energije tudi za reprezentanco,« je izpostavil Matjaž Kek, ki je poskrbel za barvno usklajenost. Ker je bil selektor modre ekipe, je obul tudi čevlje v modri barvi.

Nekdanji asi hvalili vzdušje na tribunah

Vsi nogometaši, med katerimi so nekateri še vedno v odlični formi (prednjačili so Ibrahimović, Buffon, Figo, Pires, Seedorf, Abidal ...), so po tekmi hvalili sijajno vzdušje na tribunah in se zahvaljevali Čeferinu za organizacijo čudovitega dogodka. »Mi, ki smo malo starejši, morda ne bi smeli več igrati, ampak takšne tekme le obiskovati,« se je pošalil Predrag Mijatović. Celoten izkupiček 3.512.031 evrov bo namenjen žrtvam poplav. »Pričakoval sem, da bomo zbrali takšno ekipo, ki je pokazala, kako spoštuje dobrodelnost. Nisem pa si niti približno predstavljal, da bomo zbrali toliko sredstev in da bo stadion tako hitro razprodan. Hvala gasilcem, civilni zaščiti in vsem, ki ste kupili vstopnice, ter vsem prijateljem iz domovine in tujine, ki ste donirali sredstva za plemeniti namen,« je bil navdušen Aleksander Čeferin.

Izid: Modra ekipa (selektor Kek) – Rdeča ekipa (selektor Capello) 5:4 po 11 m (1:1, 0:1). Strelci: 0:1 Ševčenko (22/11 m), 1:1 Ibrahimović (46/11 m); enajstmetrovke: Srna – Buffon brani, 2:1 Novaković, 2:2 Figo, 3:2 Berbatov, 3:3 Pires, 4:3 Tavares, 4:4 Karagounis, 5:4, Kobiašvili, Altintop – prečka. Najboljši igralec tekme: Gianluigi Buffon (vratar modre ekipe). x