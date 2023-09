Olimpija še zdaleč ni bila tako blesteča, kot je bil brezidejni Maribor slab na prvem letošnjem velikem slovenske derbiju pred zgolj 5380 gledalci. Ljubljančani, pri katerih je zaradi poškodbe manjkal kapetan Elšnik, so zasluženo zmagali z 2:1. Namesto da bi gostitelji že v prvem polčasu s tremi goli napolnili mrežo nebogljenega in neborbenega tekmeca, so na koncu celo trepetali za zmago, saj so imeli Mariborčani po znižanju izida na 1:2 dve priložnosti za izenačenje.

Petdeset opozoril Miha Piriha brez učinka

»Zaslužena zmaga, saj smo bili boljši. Morali bi zabiti več golov. Ekipa se je po vodstvu z 2:0 preveč sprostila, preveč je bilo samozavesti, popustila je zbranost. Če bi Maribor osvojil točko, bi bilo to nezasluženo. Pokazali smo napredek v igri, v obrambi,« je bil zmage na svojem prvem velikem slovenskem derbiju vesel trener Olimpije Joao Henriques. Olimpija je bila s portugalsko govorečim klanom razigrana v napadu, kjer je v zaključku akcij zmanjkalo odločnosti in zbranosti, a je znova delala napake v obrambi. Tako kot sta bila Sualehe in Silva s prodornostjo in podajami nevarna v napadu (asistirala za oba gola po prekinitvah), sta s svojo površnostjo in ležernostjo šibka točka v defenzivnih nalogah.

Čeprav so Mariborčani na zadnjem treningu kar dve uri vadili prekinitve, so oba gola prejeli na enak način. Trener vratarjev Maribora Mitja Pirih, ki je zadolžen za prekinitve, je igralce 50-krat opozoril, da je na drugi vratnici nevaren Ratnik, a je 19-letni ljubljanski kapetan vseeno neovirano zadel za vodstvo z 2:0. »Zadovoljni smo s predstavo, čeprav bi morali že v prvem polčasu zadeti več kot enkrat. Ko smo zaradi pomanjkanja zbranosti prejeli gol, smo Mariboru prepustili ritem. Doseženi gol je bil nagrada za mojo dobro predstavo. Za slabo predstavo Maribora v prvem polčasu smo krivi mi, saj smo imeli pobudo,« je povedal Marcel Ratnik, ki je kapetanski trak doživel zelo čustveno. »Lahko sem vodja te ekipe. Ko bom zaradi stalnega igranja izčrpan, bom trenerju povedal, da potrebujem počitek,« je dodal zgovorni Prekmurec iz Tišine.

Maribor je brez poškodovanih Milca, Jakupovića, Kolarja in Soudanija v hudi krizi, saj je na zadnjih štirih tekmah osvojil le dve točki in izgubil derbija s Celjem ter Olimpijo, zato ni konkurenčen za vrh lestvice. »Čestitke Olimpiji za zmago. Oba gola smo prejeli iz prekinitev, kjer ne odloča taktično znanje, ampak želja, odločnost in pogum. Čeprav smo imeli priložnosti za izenačenje, se lahko vprašamo, ali bi bila točka zaslužena. Ko si je ne zaslužiš, je tudi ne dobiš. Preveč je bilo prelaganja odgovornosti na drugega, nismo igrali s srcem,« je bil realen trener Maribora Damir Krznar.

​Iličić na izhodnih vratih

Robustni Castro je zgrešen nakup, saj je bil popolnoma odrezan v napadu, pa tudi žoge ne zna zadržati. Watson je bil ob alibi igri nezbran v obrambi, Guerrico pa povsem izgubljen na krilu. Iličić s kilogrami preveč je v svojem svetu, saj se tudi ogreva ločeno od preostalega dela ekipe in je Olimpiji z izgubljenima žogama omogočil dva protinapada. »Z izgubo službe se ne obremenjujem. Trener se boji za službo od trenutka, ko jo je dobil. Poznam le dve vrsti trenerjev. Tiste, ki so dobili odpoved, in tiste, ki jo bodo dobili,« je dodal Krznar, ki ne računa več na 35-letnega Iličića. »Preslabi smo bili za kaj več. Padamo na osnovah nogometa. Maribor imam zelo rad in težko ga je gledati v takšnem stanju. Vem, da bo bolje, tako kot je bilo vedno. Vedno verjamem, da smo najboljši v ligi, čeprav to morda ni realna slika. Moja ekipa je vedno najboljša,« je dodal izkušeni 31-letni vezist Maribora Blaž Vrhovec, rojeni Ljubljančan.

Tekma se je začela z minuto molka v spomin na dolgoletnega nogometaša Olimpije Radeta Vujnovića, ki je umrl v 67. letu starosti. Četrt ure pred začetkom so za incident poskrbeli navijači. Viole so ukradle in pozneje zažgale zastavo Olimpije, ki jo na tribuni C na vsaki tekmi izobesi skupina starejših podpornikov kluba. Green Dragons so čez vse igrišče stekli pred mariborsko tribuno, kjer je prišlo do pretepanja, večji incident pa je preprečila policija.

Izidi 8. kroga v 1. SNL: Aluminij – Rogaška 1:2 (0:2, Skiba 76; Miljanić 2, Gradišar 14), Mura – Bravo 1:1 (1:0, Jurišić 6; Štor 79), Olimpija – Maribor 2:1, Radomlje – Domžale 3:1 (3:1, Krolo 19, Da Cruz 33, Vokić 39; Topalović 23), Koper – Celje 1:1 (0:1, Osuji 90; Kvesić 16); vrstni red: Celje 17, Koper 16, Olimpija 15, Maribor in Bravo po 11, Radomlje in Mura po 7, Domžale in Rogaška po 5, Aluminij 4. Pari prihodnjega koga, petek ob 17.30: Domžale – Aluminij, sobota ob 13. uri: Bravo – Olimpija, ob 15. uri: Rogaška – Mura, ob 17.30: Celje – Radomlje, nedelja ob 20.15: Maribor – Koper.

Izidi 8. kroga v 2. SNL: Gorica – Slovenska Bistrica 1:0, Beltinci – Nafta 1:1, Triglav – Ilirija 0:0, Fužinar – Krka 1:1, Primorje – Dravinja 2:1, Tabor – Dekani 1:2, Tolmin – Rudar 3:0, Grosuplje – Bilje 1:2, vrstni red: Primorje 17, Grosuplje 15, Triglav in Beltinci po 14, Gorica in Slovenska Bistrica po 13, Dekani in Nafta po 11, Bilje 10, Ilirija in Tolmin po 6, Krka, Rudar, Fužinar in Dravinja po 5, Tabor 4.