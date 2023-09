A če je bilo povsem jasno, zakaj so pripadniki Zadnje generacije, kot se pomenljivo imenujejo aktivisti, vdrli na letališči v Hamburgu in Düsseldorfu, zakaj se lepijo na najbolj prometne ceste ali zakaj ležijo pred bagri na gradbišču elektrarne, pa je malce težje razumeti, zakaj so pobarvali stebre spomenika, ki na svojem vrhu nosi kip kvadrige z boginjo miru. Vozi se z živalsko vprego in ne uporablja ne plina, ne premoga, ne bencina – goriv, ki gredo aktivistom močno v nos.

Malce premisleka bo pa že potrebnega pred naslednjim barvnim atentatom ali lepilno akcijo …