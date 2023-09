26. december 1990 je za Slovence eden najpomembnejših dni novejše zgodovine. Želja po osamosvojitvi je namreč na ta dan postala uradna, potem ko so bili znani izidi plebiscita, ki je bil izpeljan tri dni prej. Na volišča je odšlo rekordnih 93,2 odstotka volilnih upravičencev, 95 odstotkov pa jih je na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, odgovorilo pritrdilno. Poti nazaj (k nekdanji skupni državi Jugoslaviji) ni bilo več. To so bili tudi časi, ko so na drugem koncu Evrope, v Franciji, prav tako proslavljali, in sicer splavitev njihovega najnovejšega modela. Clia. Renaulta clia. Tedaj si niso znali predstavljati, da bo postal njihov najbolje prodajani avto vseh časov, saj je doslej zapeljal v garaže že več kot 16 milijonov zemljanov. Prav tako pa si nihče v Sloveniji ni znal predstavljati, da bo tako zelo močno sedel v srca ljudi. Če namreč za kakšen avto radi rečemo, da je slovenski, je to zagotovo clio, ki so ga z aprilom 1993 začeli izdelovati tudi v Revozu v Novem mestu in ga izdelujejo še danes. Da sta slovenska država in clio stara enako in ju druži marsikaj skupnega, pa je zgolj prijetno naključje.

Clio je seveda legenda slovenskih cest, a ko smo se želeli zapeljati z enim izmed prvih, smo naleteli na oviro. Visoko oviro. Kljub trudu, prijavljanju na različne forume in pomoči znancev ga nismo uspeli dobiti. Dokler na avto.net nismo zasledili, da ga nekdo prodaja. Natanko takšnega, kot smo si ga želeli. Letnik 1991. Ko smo Mirana Blatnika, lastnika, poklicali, je bil takoj za stvar. Lepo je ohranjen, je bila prva misel, ko smo v bež obarvanega clia videli, še bolj pa nas je navdušila notranjost, kjer je sicer veliko cenene rjave plastike, a se je svetila v svoji popolnosti, brez niti ene praske. Zasedemo mesto za dvokrakim volanskim obročem in ugotovimo, kako zelo mehek je sedež in vsestransko nastavljiv. Preglednost je zgledna, saj je steklenih površin veliko, avto z dolžinsko mero skromnih 3,71 metra pa je za današnje standarde dober le za mestno vožnjo, pri čemer je presenetljivo, koliko prostora ponuja na zadnji klopi, kjer so centimetri za glavo in koleni odmerjeni razkošno celo za košarkarskega organizatorja igre. Izvemo, da je bil ob lansiranju namenjen tudi družinskemu pohajkovanju, a kam so spravili prtljago, ostaja uganka. Brez iluzije a la David Copperfield je namreč 265-litrski prtljažnik odločno premajhen in pogoltne največ dva kovčka.

Letnik 1991 prevedeno pomeni, da je za današnje razmere z opremo oskubljen. Servo volanski obroč? Nima ga. Električni pomik stekel? Prav tako jih ne premore. Klimatska naprava? Vroče vam bo brez nje. Da danes serijskih tempomata, navigacije in pametnega ključa ne omenjamo. Joj, kako zelo se je spremenil svet avtomobilizma in naše zahteve v dobrih 30 letih, ugotavljamo. A to seveda še ne pomeni, da clio ni avto. Še več. Ko se enkrat navadiš, da volanski obroč ne premore pomoči serva, da zavore ne primejo noro dobro in je pri zagonu motorja praviloma nujna pomoč »zauga«, je vožnja z njim v presenetljiv užitek. Seveda se motor enkrat vžge hitreje, drugič počasneje, toda 1,4-litrski bencinar z močjo 75 konjev (55 kW) ima glede na zahteve v preteklosti zgledne zmogljivosti. Da bi ga peljal s hitrostjo 175 kilometrov na uro, kolikor gre v skladu z uradnimi podatki, bi me moralo biti nekaj več v hlačah, je pa pospešek 11,3 sekunde do stotice boljši od večine današnjih podobno velikih štirikolesnikom. Tudi zato, ker je bil tako zelo oskubljen z opremo in težak vsega 850 kilogramov.

Če se samo spomnim, kakšen avto sem vozil leta 1991 – ostarelo zastavo 101 –, je ugotovitev, da je bil clio resen avto tistega časa, gotovo na mestu. In tudi avto, ki ni oproščal pozabljivosti. Ko ste enkrat vklopili luči, ste jih morali po koncu vožnje tudi ročno izklopiti, kar danes namesto vas stori elektronika. Pozabljivost je imela visoko ceno, spraznjen akumulator. Danes je clio, ki smo ga vozili, vreden le okoli tri tisočake, pa čeprav je uradno že starodobnik, zato se staranje načeloma ne izplača. A marsikomu lastništvo na usta izvabi nasmešek, saj se spominja nekih drugih časov in predvsem mladosti, ko je bilo življenje veliko bolj brezskrbno. Zatorej, clio, s palcem navzgor!