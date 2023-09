Londonski avtomobilski sejem leta 1953 je ponudil prvi pogled na magnette ZA. Odziv ljubiteljev znamke MG je bil hladen. Magnette ZA se je imenoval po slovitem MG-jevem avtomobilu magnette iz leta 1932. Slednji je bil športnik in prvi neitalijanski zmagovalec v razredu 1,1- litrskih motorjev na sloviti italijanski vzdržljivostni dirki Mille Miglia. Avto, ki so ga videli obiskovalci londonskega sejma 1953, pa je bil družinska limuzina in daleč od športnega prvaka.

Novi avto je zasnoval Gerald Palmer, ki je dolga leta delal pri MG, ga zapustil za vodilno mesto glavnega oblikovalca pri malemu podjetju Jowett, nato pa se po desetih letih vrnil v MG. Dizajn za magnette je domnevno zrisal že v prvih tednih po vrnitvi leta 1949. Avto se je zgledoval po italijanskem slogu tistega časa, zlasti po stvaritvah slavnega oblikovalskega podjetja Pininfarina. Izstopal pa je tudi z »monokokno« konstrukcijo, ki združuje šasijo in trup v enotno konstrukcijo. Magnette ZA je bil prvi MG-jev tovrstni avtomobil.

Sprva eleganten, nato pa star

Palmer nad samim postopkom razvoja avtomobila ni bil navdušen. Leta 1977 je avtomobilskemu zgodovinarju Grahamu Robsonu priznal, da pri Nuffieldu (krovnemu podjetju znamke MG, ki je imela sedež v Abingdonu) niso imeli nobene strategije za razvoj avtomobilov. Preprosto so ga prosili, naj nekaj pripravi. Brez okvirnih mer ali časovnega okvirja. Podjetje je po drugi svetovni vojni večino pozornosti posvečalo morris minorju, ki je bil močno podoben Volkswagnovemu hrošču, in limuzini morris oxford MO. Znamka MG se je v teh okoliščinah v 50. letih pogosto morala znajti s presežnimi deli iz proizvodnje drugih avtomobilov. To se je močno kazalo pri avtomobilu MG Y-type, ki je z današnje perspektive videti eleganten, leta 1953, ko so ga prenehali izdelovali, pa je bil videti že skoraj anahronistično star. V duhu logike varčevanja si je magnette ZA delil nekaj elementov platforme z avtom wolseley 4/44. Za nameček pa so slednjega tudi kot prvega poslali v prodajo leta 1952. Ko so obiskovalci londonskega sejma leto kasneje gledali magnette, so se jim po glavah pojavljala tudi vprašanja glede podobnosti z leto starejšim modelom. Hkrati jih je begalo, zakaj ob vsej podobnosti novi magnette nima 1,25-litrskega XPAW motorja, ki je bil v wolseleyju?

Ni šlo za naključje, niti nujno za predhodno načrtovano spremembo. Podjetje Nuffield se je leta 1952 namreč združilo s podjetjem Austin in preoblikovalo v British Motor Corporation (BMC). Kot plod združitve je Palmerju za zaključek projekta magnette v naročje padel zmogljivejši Austinov novi motor serije B. Ta je premogel 60 konjskih moči (45 kW), imel najvišjo hitrost pri 128 kilometrih na uro, do stotice pa je pospešil v 23 sekundah. Ob tem je imel povprečno porabo 11,3 litra. Wolseleyjev motor je imel 46 konjskih moči (34 kW), avto pa je bil za 11 km/h počasnejši ter imel za pet sekund daljše pospeške, ob slabem litru manj porabe.

Uporabili so usnje in les

Osnovna cena za magnette je ob prihodu na trg leta 1954 znašala 914 funtov oziroma današnjih 37 tisoč evrov, če upoštevamo inflacijo. Avto je bil razkošno opremljen z usnjenima sedežema in usnjeno zadnjo klopjo, kjer je bilo prostora za tri osebe, ter leseno armaturno ploščo, ki pa so jo zaradi pomanjkanja zalog lesa lahko vgradili šele v modele iz leta 1955. Gretje je bilo del standardne opreme, radio pa je bilo možno dokupiti. Kombinacija motorja in ostalih sestavnih delov je bila zmagovalna. Tudi odziv kritikov je bil odličen. »Zagrizeni navdušenci znamke MG so kritizirali avto, ker se je zdelo, da odstopa od sprejetega Abingdonskega koncepta zaprtega avtomobila. Po drugi strani pa ga je splošna javnost sprejela z navdušenjem zaradi obljube limuzine s športnimi karakteristikami, primernimi za družinskega človeka s skromnimi sredstvi. Prav tako je bil videti kot britanski ekvivalent dragih kontinentalnih 'grand turismo' avtomobilov,« so v testu leta 1954 zapisali pri britanski reviji Autosport. Podobne pohvale so avtu namenjali tudi drugi kritiki, na splošno pa so hvalili njegove zmogljivosti. Magnette je po ZA dobil še različice ZB, mark III in mark IV. Izdelovali pa so jih dolgih 15 let. Danes jih ni več veliko. Prav zaradi športnih karakteristik se jih je veliko poslovilo v vlogi dirkalnikov.

