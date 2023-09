Bi lahko rekla, da počnete to, kar počnete, ker je šlo za neke vrste klic?

Lahko bi rekla. Od nekdaj sem gledal reševalna vozila, tudi policijska in gasilska, lučke in sirene pa so mi bile zanimive. Ko sem odraščal, sem se podzavestno odločil za zdravstveno smer in že v srednji šoli sem vedel, da bom pristal v reševalnem vozilu kot reševalec.

Vaša služba sodi med najbolj stresne na planetu. Tudi od vaše dovolj hitre vožnje je odvisno, če bo poškodovani človek preživel.

Res je stresna. Včasih se lovijo sekunde, ki jih z vožnjo ne moremo ujeti, zato se zanašamo na ostale prometne udeležence, da nas opazijo in se pravilno umaknejo, kar pa ni vedno pravilo. Ko smo na kraju nesreče, pa vedno naredimo 100 odstotkov za dobrobit pacienta.

Kje ste se učili voziti hitreje in bolj drzno, ste pogosto na kakšnem poligonu in vadite drznejšo vožnjo?

Imamo redna izobraževanja na poligonu na Vranskem, kjer so nam na voljo intenzivni tečaji. Za to je poskrbljeno. Sicer pa vozimo pazljivo in varno, vedno gledamo na ostale prometne udeležence. So pa pogosto kakšne nepredvidljive reakcije in situacije.

Ste bili že kdaj vpleteni v prometno nesrečo?

Na srečo ne. A to je ena izmed nepredvidljivih stvari, ki se lahko zgodi vsem reševalcem. Udeleženci v prometu pogosto reagirajo nasprotno, kot si mi želimo. Nekateri pa nas s svojo vožnjo še dodatno presenetijo negativno. Sami želimo voziti najprej varno in šele potem hitro. Prometne nesreče še nisem imel, z izjemo praske, ko se je na parkiršču nekdo naslonil na reševalni avto.

Se pogosto zgodi, da zaradi njihove nespametne vožnje izgubljate dragocene sekunde?

Žal se. V veliki večini primerov se izkaže, da imajo vozniki slušalke v ušesih in nas ne slišijo.

In kako na vse skupaj gledajo varuhi redu? Vam je oproščeno, če vozite prehitro ali če reševalno vozilo parkirate tam, kjer ni dovoljeno?

Stacionarni radarji v Ljubljani nas redno fotografirajo in posledično dobimo kazni za prehitro vožnjo. Tudi če se modre luči na fotografiji vidijo, to ni dovolj, da nam ne bi poslali kazen za prekršek. Priložimo jim vsa dokazila, da je šlo za nujno vožnjo in kazen zavržejo. A s tem je veliko dela. Policisti in redarji, ki nadzorujejo promet, pa nas poznajo in vedo, da se ne vozimo kar tako s prižganimi lučmi in sirenami. Omogočijo nam, da lahko delamo neovirano.

Koliko intervencij imate na dan, ste s smrtjo soočeni čisto vsak dan?

Vsak dan ne, se nam pa veliko dogaja. So obdobja, ko smo težkim intervencijam bolj izpostavljeni in obdobja, ko jih ni toliko. Imamo pa v povprečju od osem do deset intervencij dnevno.

Se morebiti spominjate najbolj dramatične intervencije?

Bilo je janurja 2021, ko je fantek padel v jezero na Sneberjah. Ni bila strokovno težka, temveč predvsem čustvena intervencija. Tudi zato, ker je šlo za otroka, ki ima še vse življenje pred sabo. Imamo v podzavesti, da je zanje potrebno dobro poskrbeti. Konec koncev imamo tudi sami otroke doma in je posledično nahrbtnik še težji.

Ne znam si predstavljati, da je vaše delo moč opravljati 40 let, kolikor je potrebnih za upokojitev. Ste že močno utrujeni, sploh psihično?

Ne boste verjeli, toda nekateri kolegi so zdržali polnih 40 let. Je pa res, da se tempo stopnjuje, čemur smo priča tudi v običajnem življenju. Starejši kolegi, ki so bližje pokoju, pravijo, da je razlika opazna. Mogoče bom na stara leta pristal v kakšni manjši reševalni postaji, kjer je intervencij manj.

Nesete stvari domov ali vam vsakodnevno pomoč ljudem v stiski po koncu delovnika uspe odmisliti?

Sam se iz službe približno eno uro vozim domov in ta čas izkoristim, da stvari predelam. Tudi s sodelavci se takrat, ko nismo na intervenciji, veliko pogovarjamo, saj so pripravljeni poslušati in dati kakšen nasvet. Velika večina stvari se predela v službi, del, ki ostane, pa na poti domov. Se pa trudim, da teh neprijetnih stvari ne nosim domov.

Ko pridete na intervencijo, tudi vi pomagate. Ali ta občutek pomoči odtehta fizično in psihično zahtevno delo?

S kolegom, s katerim sva razpisana v nujno reševalno vozilo, sva ekipa. Že na poti na kraj intervencije mi pomaga pri vožnji, saj dva para oči vidita več kot eden. Ko pridemo na kraj, sva spet ekipa. Je veliko stvari, ki jih je potrebno nesti s sabo in si jih razdeliva. Podobno si deliva tudi delo, na kraju pa za dobrobit pacienta delava skupaj.

Se o doživetem pogovarjate tudi s sodelavci, je tako vse skupaj lažje?

Najlažje je stvari predelati skozi pogovor z nekom, ki dela iste stvari. Dvomim, da bi nekdo, ki našega dela ne pozna, bil sposoben pomagati, saj je našo delo specifično in težko razumljivo.

Vam je težko dati čustva ven in se izpovedati?

Na začetku je bilo težko, ker nisem vedel, ali me bodo sprejeli medse. S časom sem videl, da gremo vsi čez ista čustva zaradi intervencij. Več kot se o tem pogovarjamo, lažje nam je. To je dobrodošlo.

Imate za pogovor na voljo tudi psihologa?

Prav psihologa ne, imamo pa zaupnike, ki imajo narejene ustrezne tečaje za razbremenilne pogovore. So naši sodelavci in kadarkoli je potrebno, se z zaupnikom pogovorimo.

Veliko ljudi ste videli umreti. Razmišljate o minljivosti življenja?

Razmišljam. V veliki večini primerov se minljivost pojavi, ko smrt pride prehitro. Nekateri doživijo lepo starost in tudi tako razbremenijo svojce, ki smrt lažje sprejmejo. Nekateri so na smrt pripravljeni, drugi je ne morejo sprejeti, tudi pri lepi starosti ne. Se pa pojavlja ta misel o minljivosti največkrat takrat, ko umre mlada oseba.

Nekateri pravijo, da je smrt lepa?

Najlepša zame je takšna smrt, ko se zvečer uležeš v posteljo in se zjutraj ne zbudiš. Žal vsem ni dana. Je pa smrt nekaj, čemur se nihče ne more izogniti. Potrebno jo je sprejeti in se je ne bati.

Je tudi vas strah, da boste doživeli nekaj še nedoživetega?

Ni me strah tega, saj sem pripravljen na nepredvidljive stvari. Pri nas nobena intervencija ni enaka drugi. Nepričakovano je pričakovano.

Verjetno je težko, ko pridete domov, pogledate otroku v oči in se spomnite, da je na drugem koncu nek otrok umrl?

Takrat sem še bolj srečen, da so doma zdravi in ne rabijo pomoči. Včasih imamo občutek, da smo sicer naredili vse, a bi mogoče lahko še več.

Ste za svoje delo pohvaljeni, nagrajeni?

Občasno nas pohvalijo kakšni pacienti, ki smo jih obravnavali, a največja zahvala je to, da je z ljudmi vse v redu in lahko gredo domov čim prej.

Kakšna je najbolj pogosta intervencija?

Veliko je poškodb kolkov. Ne gre za nujno intervencijo, a takšnega pacienta drugače kot z reševalnim vozilom ni moč pripeljati v bolnico. Prsne bolečine so v zadnjem času zelo pogoste, med dejavniki pa so stres, tesnoba in obolenja na srcu. Intervencij je na splošno res veliko.

Vaša osnovna plača je nizka glede na zahtevno delo.

Plače res niso velike, glede na to, da delo opravljamo 24 ur na dan in vse dni v tednu vse leto, bi se lahko odgovorni odločili, da nam plače malce uskladijo z ostalimi. Toda preveč nam ni potrebno jamrati, je veliko ljudi, ki imajo plače nižje.

Tudi delovni čas, vsaj tako predvidevam, ni klasičen osemurni delovnik?

Delovnik ni standarden. Delamo 12 ur čez dan in 12 ur ponoči, od sedmih do sedmih, sobot, nedelj in praznikov ne poznamo, vsi dnevi so za nas delovni.

Vaš odzivni čas je znotraj minute, kar se zdi zelo hitro?

Od aktivacije dispečerske službe smo v večini primerov v eni minuti v avtu. Vedno se zadržujemo v bližini avtomobilov, tudi naša garaža ni ogromna. Ko postaja zazvoni, že hodimo proti avtu in nato sledi vožnja.

Si že med vožnjo skupaj s kolegi delate scenarij, kaj storiti, kako pomagati?

To je pomembno. Toda kljub planiranju nas vedno nekaj preseneti, se zgodi drugače, kot smo si zamislili. Improvizacija je zelo pomembna.

Omenili ste improvizacijo. Kaj na primer naredite, ko je ponesrečencev več, glede na to, da sta v avtu zgolj dva?

Včasih imamo s sabo tudi študente z zdravstvene fakultete, a na njihovo pomoč se ne moremo zanesti, saj so z nami zato, da se predvsem učijo. Če gre za intervencijo z zdravnikom, se ta pripelje s svojim avtom, tako da smo lahko na intervenciji štirje, pogosto pa smo trije, če pride še reševalec na motorju, ki je na kraju nesreče pred nami. Imamo načrt za velike nesreče, ekipa, ki je prva na kraju, prevzame triažo, če je na primer ponesrečencev več.

Delate tudi v dispečerskem centru.

Dva ali tri dneve mesečno preživim tudi v dispečerskem centru. To je bila ena mojih boljših odločitev, saj se tako izboljša moje delo tako v centru kot delo reševalca, pridobljene izkušnje so namreč neprecenljive.

Ljudje, ki pokličejo, so prestrašeni. Jih znate umiriti, vas poslušajo?

V veliki večini primerov je težko, ker ne vidiš, kaj se dogaja in se zanašaš samo na oči tistega, ki kliče. Je pa včasih izredno težko nekoga pomiriti in pripraviti k sodelovanju.

Ste raje na terenu ali v pisarni?

Raje sem na terenu. Od vedno sem bil fasciniran nad intervencijskimi vozili in to se še vedno pozna.

Na začetku sem vas vprašal, če kdo na vašem delovnem mestu zdrži 40 let. Sebe vidite na tem delovnem mestu vse do upokojitve?

Če se bo dalo, zagotovo. Služba je lepa in je ne želim zamenjati, če mi bo seveda zdravje dopuščalo.

