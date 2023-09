Zasedba Jumbo-Visme je poleg trojne zmage postala sploh prva ekipa, ki je v isti sezoni slavila na vseh treh tritedenskih preizkušnjah. Roglič je maja dobil dirko po Italiji, Vingegaard pa je julija blestel na Touru, kjer je ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

Sicer zvesti pomočnik Kuss se je na španskih cestah po taktični potezi ekipe v šesti etapi prelevil v še tretjega vodjo zasedbe črno-rumenih, rdečo majico vodilnega pa oblekel po osmi etapi. Pred letošnjo Vuelto je bil 29-letni Američan del vseh šestih zmag Jumbo-Visme v skupnem seštevku, štirikrat je do zmag pomagal Rogliču (Vuelta 2019, 2020, 2021, Giro 2023), dvakrat pa Vingegaardu (Tour 2022, 2023). Tokrat je pomočnik postal zmagovalec.

Kuss je postal drugi Američan s skupnim slavjem na Vuelti po Chrisu Hornerju leta 2013, skupno pa četrti z zmago na tritedenskih pentljah po Gregu LeMondu (Tour 1986, 1989, 1990) in Andrewu Hampstenu (Giro 1988).

Čeprav navzven večkrat ni delovalo, da je nizozemska zasedba enotna pri branjenju Kussovega vodstva, sta v zadnjih dneh tudi slovenski in danski as pomagala Američanu obdržati rdečo majico.

Za Rogliča je bila to sedma uvrstitev na oder za zmagovalca na tritedenskih pentljah. Poleg zmage na Giru (2023) ter treh zmag na Vuelti (2019, 2020, 2021) je bil drugi še na Touru (2020) ter tretji na Giru (2019). Na letošnji Vuelti je dobil dve etapi, in sicer v osmi in 17. etapi, s čimer je števec zmag v karieri pomaknil na 79 oziroma 14 v tem letu.

To sezono je z izjemo Vuelte dobil vse dirke, na katerih je nastopil. Poleg Gira je slavil še na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, po Kataloniji in Burgosu.

Ob koncu dirke je imel Kuss 17 sekund naskoka pred Vingegaardom, tretji Roglič je zaostal 1:08 minute. Vsi trije so skupaj s preostankom moštva nekoliko za najboljšimi objeti prepeljali ciljno črto v Madridu, že pred tem pa na cesti proslavili uspeh in se nastavljali objektivom fotografov.

Zadnja etapa, ki se je začela na hipodromu Zarzuela in po 101,5 km končala v Madridu, je pričakovano pripadla Kadenu Grovesu (Alpecin-Deceuninck), a po nepričakovanem poteku, saj je bil vse do zadnjega Avstralec del ubežne skupine, ki jo je glavnina ujela 400 m pred ciljem. Drugi je bil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), tretji pa Nemec Nico Denz (Bora-hansgrohe). Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar (Bahrain Victorious) na 15. mestu.