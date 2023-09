Ženskam grozil s pretepanjem in kislino

Boštjan Majer, Ana Maria Largeanu in Bojan Minić so obtoženi, da so sodelovali v hudodelski združbi, ki je revnim ženskam, v glavnem iz Srbije, obljubljala bogat zaslužek v Sloveniji. Ko so prišle v našo državo, pa so jih prisilili, da so prodajale svoja telesa.