Čeprav se je po zločinu v Zgornjem Dupleku, v katerem je 8. septembra umrl 64-letni Dragan G., na prvi pogled zdelo, da so preiskovalci glede storilca v slepi ulici, še zdaleč ni bilo tako. Krog osumljencev so že po prvih zbranih obvestilih in dokazih zožili na konkretnega posameznika, a prijetje ni bilo izvedljivo, saj je domnevni krvnik podjetnika po naših neuradnih podatkih pobegnil čez mejo, v svojo domovino Bosno in Hercegovino.

Sam se je ujel v zanko

Ker BiH ni v Evropski uniji, svojih državljanov Sloveniji ne izroča, zato je obstajala nevarnost, da se bo v postopku zapletlo do te mere, da bo domnevni morilec ostal nekaznovan. Teoretično bi bilo sicer možno, da bi bosanski organi pregona primer prevzeli od mariborskega tožilstva in kazenski proces zoper svojega državljana nadaljevali v BiH, a to sedaj ne bo potrebno, saj se je osumljeni, star 33 let, sam ujel v zanko.

Očitno prepričan, da je za seboj tako dobro pobrisal sledi, da se mariborskim preiskovalcem niti najmanj ne sanja, kdo bi lahko sredi belega dne do smrti pretepel 64-letnega samostojnega podjetnika, se je teden po krvavem dejanju vrnil v Slovenijo oziroma se nameraval skozi njo peljati na delo v drugo državo Evropske unije. Kot smo izvedeli neuradno, se je na pot odpravil skupaj z očetom, v Sloveniji pa so jima policisti prekrižali načrte.

O podrobnostih zločina in prijetju osumljenega smo želeli pridobiti tudi uradne podatke, a so na policijski upravi z njimi še skopi. »O preiskavi nasilne smrti v Zgornjem Dupleku lahko v tem trenutku potrdimo, da so policisti 15. septembra zjutraj na območju naše policijske uprave prijeli 33-letnega moškega, državljana BiH,« je odgovoril Boštjan Velički z mariborske policijske uprave in razkril, da so tujca ovadili zaradi kaznivega dejanja umora in ga v soboto privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika. Ta je za osumljenega odredil sodno pridržanje, ki lahko traja največ 48 ur. Ali je preiskovalni sodnik priporni narok in zaslišanje osumljenega umora izpeljal že včeraj ali ga bo šele danes, do zaključka redakcije nismo izvedeli.

V mlaki krvi so ga našli v delavnici

Kot smo poročali, so 64-letnega Dragana G. osmega septembra v mlaki krvi našli v delavnici na njegovem domu v Zgornjem Dupleku. V delavnici nesrečnega podjetnika so nastajale kovinske konstrukcije in deli zanje, morilec pa ga je pretepel s topim predmetom in ga predvsem po glavi tako hudo poškodoval, da mu reševalci niso mogli rešiti življenja. Od kod sta se osumljeni in njegova žrtev poznala in kaj je bil motiv za umor, preiskovalci, kot rečeno, ne razkrivajo, bodo pa podrobnosti preiskave predstavili že ta teden, predvidoma v torek.

Neuradno smo o storilcu izvedeli, da je v Sloveniji služil denar z občasnimi deli, ali je dela opravljal tudi za Dragana G., bo pokazala preiskava. Zaenkrat je podatkov o osumljenem malo, prav tako o njegovi žrtvi, saj večina sosedov nesrečnega podjetnika ni prav dobro poznala. Tisti, ki so ga, pa niso vedeli nič o tem, da bi bil 64-letnik s komer koli v kakršnem koli sporu.