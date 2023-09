Nekaj deset Luksemburžanov je dva dneva zapored v Tivoliju glasno navijalo za svojo teniško reprezentanco v dvoboju 2. svetovne skupine proti Sloveniji. »Velik del zasluge za končno zmago gre prav njim. Nekatere med njimi poznam, so res enkratni. Zaradi njih smo se počutili, kot bi igrali doma,« je po zmagi svoje reprezentance s steklenico laškega napitka v roki povedal selektor Luksemburga Gilles Müller, nekdanji 21. igralec sveta. Luksemburg je bil v izenačenem boju s 3:2 boljši od Slovenije. »Lani smo igrali še v tretji svetovni skupini, sedaj bomo imeli celo priložnost, da napredujemo v prvo. Imamo mlado reprezentanco, ki se želi dokazati in uveljaviti,« je dodal nekdanji četrtfinalist Wimbledona in OP ZDA. Luksemburško slavje se je v Tivoliju nadaljevalo do večernih ur.

Najboljši posameznik dvoboja je bil 32-letni Blaž Rola, ki je prepričljivo dobil oba dvoboja posameznikov. »Z dvema zmagama še nikoli nihče ni zmagal v Davisovem pokalu. Razočaran sem, ker s Sebastianom nisva več iztržila med dvojicami. Luksemburg si zasluži vse čestitke,« je tekmecu priznal premoč Blaž Rola, ki je imel izjemno naporen urnik, saj je takoj po dvoboju Davisovega pokala odpotoval v Avstrijo, kjer je že včeraj nastopil v kvalifikacijah turnirja serije challenger v Bad Waltersdorfu, kjer je bil s 6:3, 6:1 boljši od Avstrijca Nicka Ihlenfelda. »S svojo igro sem zadovoljen. Predvsem v drugem posamičnem dvoboju sem igral tako, kot sem si želel, medtem ko sem imel v prvem dvoboju nekaj nihanj. Če bom nadaljeval tako, kot sem igral v Ljubljani, si lahko nadejam uspešnega nadaljevanja sezone,« je zaključil Ptujčan.

Dvoboj v Ljubljani je pokazal, da mladi slovenski igralci še niso sposobni prevzeti vajeti reprezentance v 2. svetovni skupini, medtem ko so na nižjem rangu že premagali nekaj tekmecev. Največjo priložnost je imel Bor Artnak, ki je bil blizu uspehu predvsem v prvem dvoboju, ko je v drugem nizu izgubil podaljšano igro, ki je bila zanj usodna tudi v drugem dvoboju. V ključnih trenutkih je bil premalo zbran, njegov backhand pa premalo prodoren proti tekmecema, ki po znanju nista bila bavbav. Borbenosti in izkušenosti Artnaku ni manjkalo, njegova slabost pa je tudi fizična pripravljenost, saj je imel med dvobojem krče. Vse to in še kaj je opazil slovenski selektor Grega Žemlja, ki je tudi Artnakov trener.

»Izgubiti doma z 2:3 ni prijetno. Vedeli smo, da nas čaka dolg in izenačen dvoboj, ki se ni izšel po naših željah. Tekmeci so bili v odločilnih trenutkih bolj odločni, pogumni in zbrani. S prejšnjima tekmecema Paragvajem in Estonijo so bili drugi igralci tako kvalitetni, da smo napredovali tudi brez Blaža Role, Luksemburg pa je boljša ekipa. Blaž si zasluži vse pohvale. Dokazal je, da lahko marsikaj stori tudi na samostojni poti. Sedaj bo treba premagati kakšnega slabšega tekmeca, saj še nismo dovolj kvalitetni, da bi posegli po čem višjem,« je slovenski nastop ocenil Grega Žemlja ter o Boru Artnaku povedal: »Najbolj bode v oči njegov prvi dvoboj, ko je imel pri vodstvu z 1:0 v nizih že prednost breaka in tudi v podaljšani igri minibreaka, a tega ni izkoristil. Upam, da se bo od tega kaj naučil. Čaka ga veliko dela pri fizični pripravi, tudi njegov backhand in servis bo treba dvigniti nivo, da ne bo tako garal za vsako točko.«