Po poplavah: Opozorili na sistemske napake in trajnostno obnovo

V Škofji Loki so strokovnjaki z različnih področij na državne in lokalne oblasti naslovili javni poziv o obnovi po avgustovskih poplavah. V njem so opozorili na sistemske probleme na področju upravljanja voda ter poudarili, da nam je ob napačnih poselitvenih načrtih kot družbi spodletelo tudi pri čiščenju strug in vodotokov.