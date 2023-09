Sprememba koncepta

Ex-tempore Piran je eden najpomembnejših tradicionalnih likovnih dogodkov v slovenski Istri, prepoznaven po svojem tekmovalnem značaju in množični udeležbi. To leto konec poletja mednarodna slikarska prireditev ni potekala v enem najlepših mest slovenske Istre Piranu kot običajno. Odločitev, da se letošnji Ex-tempore Piran z razstavo in prireditvijo izpelje v Monfortu, je vsebinske, programske in operativne narave. Umetniki in del javnosti so sicer pogrešali romantično vzdušje Pirana, vendar so se prireditelji želeli izogniti težavam okrog parkiranja in dostopnosti mesta. Ob tem pa so želeli oživiti ta pretočni prostor, mimo katerega se sprehodi dnevno na stotine ljudi in se vključi v prireditev na razstavo. V Piranu so sicer bili stojala in nekaj slik, vendar je razstava na trgu prejšnja leta zbujala dvome, saj slike niso bile zaščitene.