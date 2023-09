Jeseni prihaja čas za slovensko modno oblikovanje. 14. edicija LJFW – Ljubljanskega tedna mode bo potekala v Centru Rog, dogajanje bo postavljeno v veliko prireditveno dvorano v prvem nadstropju in prenovljeno Petkovškovo nabrežje pred stavbo. Na 14. Ljubljanskem tednu mode se bo predstavilo največ slovenskih oblikovalcev doslej. Napovedanih je nekaj nepričakovanih sodelovanj uveljavljenih oblikovalcev, obeta se tudi zelo zanimiva mednarodna udeležba medijev.

Nagrajencu na voljo devet proizvodnih laboratorijev

»Veseli smo, da smo z ekipo Centra Rog začutili medsebojno energijo in skupaj zastavili prvi javni dogodek v veliki prireditveni dvorani obnovljenega objekta, ki bo zagotovo odmeval tudi preko meja. Poleg rdeče trajnostne niti, ki je vedno bolj pomembna za nas in naše potomce, letos poudarjamo tudi pomen avtentičnosti in sprejemanja samega sebe, osvobajanja od družbenih pričakovanj in pomena osredotočanja na svojo resnično podobo. Vsak posameznik je namreč dragocen del v mozaiku sveta z edinstveno perspektivo in prispevkom, in ljubljanski teden mode je eden od dogodkov, ki z veseljem in ponosom zaobjamejo vse oblike kreativnosti,« je povedala Melinda Rebrek, izvršna producentka LJFW.

Letošnji teden mode bo prvi veliki test za Center Rog in neke vrste predotvoritveni dogodek. Kot je povedala Renata Zamida, direktorica Centra Rog, se bodo do konca oktobra v centru zvrstili tudi uradni otvoritveni dogodki. »Letos smo ponosni pokrovitelj nagrade za najbolj trajnostno kolekcijo LJFW, nagrajenka oziroma nagrajenec bo lahko v Centru Rog eno leto brezplačno uporabljal vseh devet proizvodnih laboratorijev, vključno s tekstilnim,« je še povedala Zamidova.

Prav tako je del letošnje jesenske modne zgodbe tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki prispeva k promociji slovenskih modnih oblikovalcev in trajnostne mode. »Globalna modna industrija, še posebej proizvodnja in transport tekstila in oblačil, je med največjimi svetovnimi onesnaževalci okolja. Zato se nam zdi pomembno, da vsi skupaj prispevamo k ozaveščanju o nujnosti drugačnega razmišljanja o modi in k spremembam v proizvodnji pa tudi potrošnji oblačil. Naše ministrstvo je ljubljanski teden mode podprlo že drugič, razprave o problematiki tekstilne industrije in vidiku trajnosti pa smo v času slovenskega predsedovanja Evropski uniji v letu 2021 dvignili tudi na evropsko raven,« je povedala Natalija Medica z ministrstva.

Modele iskali z avdicijo

Modele za modni dogodek so tudi letos iskali z avdicijo. Kot nam je povedal Tomaž Mihelič, koordinator modelov, se je prijavilo presenetljivo veliko ljudi. »Že drugo leto zapored smo želeli dati priložnost ljudem, da se prijavijo za sodelovanje na revijah. Vzporedno smo vodili eksperiment, saj smo želeli izvedeti, kako ljudje dojemajo in spoznavajo modo. Pomemben pokazatelj je bila tudi samopodoba posameznikov,« je povedal Mihelič in dodal, da so želeli pri izboru modelov ohraniti določene norme. »Govorimo seveda o velikosti modela, njegovih porporcih. Ne nazadnje je vsak modni oblikovalec vložil ogromno časa, energije in ne nazadnje lastnih sredstev, da je pripravil kolekcijo, s katero se bo predstavil na tednu mode. In to je treba spoštovati,« je še povedal sogovornik in priznal, da je povprečna starost moških modelov okoli 30 let, med najstarejše modele, ki kljub svojim letom še vedno izzovejo občudovanje, pa sodi modna blogerka, pa tudi mati in babica, Pika Zrim.Slednja je na tednu mode sodelovala že lani.

Moda, ki povezuje generacije

Za marsikoga je stalnica oziroma kar obraz ljubljanskega tedna mode oblikovalka Maja Štamol Droljc, ki vstopa v dvajseto leto svojega izredno plodnega ustvarjanja. Seveda to ne pomeni, da ni sodelovala na mnogih drugih modnih revijah, tudi v tujini. Na tokratnem ljubljanskem tednu mode bo s kolekcijo ostala zvesta svojemu stilu in strankam, med katerimi se najde vse od poznih najstnikov do starejših dam. »Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so obleke nosljive,« je povedala Štamolova in dodala, da je letošnjo kolekcijo poimenovala Dialog. »Vedno obstaja dialog, bodisi med mano in stranko oziroma generacijo, prav tako tudi med zdajšnjo in preteklo kolekcijo,« je povedala Maja Štamol. Morda lahko kot zanimivost njene letošnje predstavitve omenimo, da je kolekcijo združila z nekaj kosi svoje hčerke, ki stopa po njeni poti. »Gre za modne dodatke in ročna dela, predvsem kvačkanje. Med nama je skoraj dve generaciji razlike in prav njen prispevek bo govoril o povezovanju,« je povedala ponosna mama devetošolke Žani Luise.

Med letošnjimi oblikovalci, ki bodo svoje kreacije predstavili v Centru Rog, je tudi modna oblikovalka Tanja Uvera, ki se z veseljem vrača v ljubljanski Rog. Mariborčanki je Rog od nekdaj blizu, saj je tam več kot uspešno opravila zaključni izpit po koncu študija v obliki modne revije. »Kolekcija pletenin mi je odprla vrata tudi do moje prve zaposlitve kot oblikovalke pri Pleteninah Draž,« je povedala Tanja Uvera, ki pa bo tokrat, tudi na pobudo Melinde Rebrek, na tednu mode sodelovala z reperjem Emkejem. »Njegovo kritično izpovedno glasbo dobro poznam in se je letos idejno super 'poklopila' z mojo kolekcijo. Dodaten zagon nam je dala tudi prenovljena tovarna Rog, ki bo letošnje prizorišče tedna mode v Ljubljani,« je povedala Uverova, ki je pri ustvarjanju kolekcije, kot je dejala, domišljiji pustila krila in si dala duška pri izrazu svoje ustvarjalnosti. »Sestavila sem bogato barvno paleto unikatnih pletenin in eklektičen izbor tkanih. Kolekcijo bodo predstavljali moški in ženski modeli,« nam je zaupala le nekaj podrobnosti.

Ogled modnih revij 14. ljubljanskega tedna mode bo mogoč z vabilom ali nakupom vstopnice na www.eventim.si oziroma prodajnih mestih Eventima. Vstopnice po 25 evrov za dnevni vstop so v prodaji že od minulega petka. Za tiste, ki jim ne bo uspelo priti na dogodek, naj še povemo, da si bo izbrane kose mogoče ogledati in jih kupiti v tako imenovanem show roomu, prav tako v Centru Rog.