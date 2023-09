Najprej bo seveda treba imeti celovito oceno škode. Za zdaj so bile te ocene zgolj začasne, da ne rečem čez palec. Pri solidarnostnem skladu so omenjene vsote pomoči v skladu z njegovimi pravili že maksimirane. Iz tega sklada je namreč mogoče pridobiti samo do 2,5 odstotka neposredne škode do praga pri 0,6 odstotka BDP, in do šest odstotkov neposredne škode nad tem pragom. Kar pa zadeva druge vire, bo predvsem od slovenske strani odvisno, koliko in kateri denar bo Slovenija želela preusmeriti iz prvotnih namenov v popoplavno obnovo. Nekaj številk je že v javnosti, recimo znesek dodatnih posojil, ki bi jih Slovenija želela najeti iz instrumenta za okrevanje in odpornost, je nekaj čez 700 milijonov evrov. Sredstva za kohezijo in nepovratna sredstva iz instrumenta za okrevanje in odpornost pa so tudi znana. Sedaj bo treba samo še izvedeti, kolikšen delež teh bo Slovenija preusmerila v popoplavno obnovo. x Večer v soboto