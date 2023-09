Po določilih iz zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS, strokovno programske komisije na predlog direktorice imenuje svet SFC. Direktorica za člane predlaga ugledne strokovnjake s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti. Skladno z ustanovnim aktom SFC traja mandat članov komisij eno leto, z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Strokovno programske komisije na SFC so pri ocenjevanju projektov avtonomne.

Filmski projekt Jugoslavija, moja dežela je bil doslej prijavljen na javnih razpisih SFC za sofinanciranje realizacije filmskih projektov v letih 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023. Filmski projekt je ocenjevalo pet različnih strokovno programskih komisij, ki jih je sestavljalo 13 različnih strokovnjakov s področja filmskega in AV ustvarjanja. Podatki o članih strokovno programskih komisij so tudi javno dostopni.

Na nobenem od omenjenih javnih razpisov filmski projekt Jugoslavija, moja dežela v režiji Aleksandra Popovskega (v letu 2023 je bil kot so-režiser projekta prijavljen tudi Goran Vojnović) ni dosegel zadostnega števila točk za sprejem v sofinanciranje.

Tina Lešničar odnosi z javnostmi, za vodstvo Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS