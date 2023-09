Odcepitev in priključitev Primorske

26. aprila 1915 je bil v Londonu sklenjen tajni londonski sporazum med Kraljevino Italijo in Rusijo, Anglijo in Francijo, s katerim se je Italija priključila silam Antante v 1. svetovni vojni. Po tem sporazumu so na podlagi zahtev italijanskih iridentistov Italiji podpisniki obljubili Primorsko, Istro, Dalmacijo in Južno Tirolsko. Po 1. svetovni vojni so po 650 letih bivanja v habsburški monarhiji primorska Istra, Dalmacija ter tudi Gorica in Trst in tudi južna Tirolska pristali v kraljevini Italiji. Kasneje je kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev s kraljevino Italijo sklenila Rapalski dogovor in nastala je rapalska meja, ki je obstajala do konca 2. svetovne vojne. Sledilo je 20 let fašizma in poitaljančevanja prebivalcev. 10. februarja 1947 je bila podpisana mirovna pogodba, ki je stopila v veljavo 15. septembra 1947 in ki je Jugoslaviji vrnila del italijanskega rapalskega ozemlja. Trst in Gorica in veliko Slovencev je za vedno ostalo v Italiji.