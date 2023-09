No, po branju kolumne sem ugotovil, da misel v naslovu ni mnenje avtorja. Verjetno tudi tviteraša ne, saj tedaj ne bi v prvi vrsti klečal pred kleriki.

Da dragi bralci ne boste ostali nevedni, vam sporočam, da je to bogokletno misel obelodanil Javier Milei, vzhajajoča politična zvezda v daljni Argentini. Sedanja predsednica Argentine Cristina Fernandez de Kirchner je hudo na udaru Mileia, ki jo neusmiljeno napada tudi s takimi izjavami: »Pokončali bomo kirchnerizem (to je ljubkovalni izraz, kot pri nas janšizem) in vso parazitsko tatinsko levičarsko nesnago.« In to še ni ves njegov nabor propagandnih ponudb za mesto prvega v državi. Bi se vi ujeli v tele njegove limanice? »Ko bom na oblasti, bom zelo zmanjšal davke, saj Jezus ni nikoli plačeval davkov in tudi TV naročnine ne. Centralna banka bo zravnana z zemljo. V državi ne bo več zastonj šol in ne zdravstva. Podnebnih sprememb ni. Dramatične zgodbe o segrevanju ozračja so zgolj levičarska laž. Socialnih pomoči ne bo več in ljudje v stiskah bodo lahko nemoteno prodajali svoje organe.« Za krono svoje propagande je papeža razglasil za »jebenega komunista«. Zaradi političnega vzpona takih ljudi se Jorge Mario Bergoglio (sv. Oče) ni niti po desetih letih svojega pontifikata ni odločil obiskati svoje rodne domovine. Kako bo pa papež reagiral na takšne provokacije? Molil bo za Mileia (temu lahko samo Bog pomaga) in mogoče bo nostalgično zapel »Don't cry for me Argentina«.

Znani novinar Juan Gonzales je napisano biografijo Mileia naslovil El Loco (norec). Bralci biografije so res doumeli, da je Milei bedni norec, ki niti svoje psihiatrične klinike nima, da bi se zdravil.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani