Morda je to celo dobro, samo pomislimo, kako bi zavozil zdravstvo bolj zviti minister. Zato je na mestu opozorilo dr. Ihana, da niso potrebne nove in nove analize stanja in štart od nule, temveč takojšen pristop k pravim ukrepom. Že večkrat so jih predstavili v Glasu ljudstva, pa so bili očitno ignorirani. Dr. Trampuža ne poznam prav dobro, večkrat se je oglašal v času korone. Ta se je celo sam ponudil za prevzem resorja, a verjamem, da predsedniku Golobu ni ustrezala napovedana premočrtnost pri ukrepanju.

Glede na izbiro kadrov na drugih resorjih, notranjem, kmetijskem, obrambnem in še kakšnem, kjer se na položaje postavlja bivše Janševe kadre z dokazanimi grehi v mandatu Janeza Janše, sem prišel do zaključka, da predsednik vlade Robert Golob ni del rešitve, temveč del problema, ki ga imamo državljanke in državljani Slovenije z nedelujočim javnim zdravstvom. In tu mu ne pomaga njegovo sicer dobro ukrepanje pri povodnji, ki ga je doživela Slovenija.

V enem od prispevkov sem omenil priložnost, ki jo ima vsak človek, da se lahko spremeni, popravi svojo podobo, torej tudi Robert Golob. A očitno mu njegov značaj to ne dovoljuje. Upamo samo lahko, da se bo našla oseba, v kateri bomo prepoznali del rešitve za tegobe, ki nas prizadevajo. Pa izziv ni samo zdravstvo, temveč čedalje bolj podnebje.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki