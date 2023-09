Od kod ta navdušenost nad cliom, kdaj ste vozili prvega?

Clio me je spomnil na prijatelja, ki je tega renaulta dejansko kupil leta 1991, ko so ga začeli izdelovati. Avto me je že tedaj pritegnil, a sem vozil renault 5. Pred nekaj leti ga je kupil še sin in ga želel hitro tudi prodati. Sam sem bil proti temu oziroma sem ga od njega raje odkupil sam in se odločil za prenovo. Žena se z njim še danes rada pelje, saj se ji zdi zelo udoben med vožnjo.

Vaš deluje lepo ohranjen. Je obnova zahtevna?

Obnova ni zahtevna. Imam tudi srečo, da poznam kleparja, ki mi je na primer pomagal pri popravilu vrat. Je bil pa avto ves čas garažiran, z njim so se zapeljali le ob lepem vremenu, zato ima prevoženih zgolj 70.000 kilometrov. Ko sem bil nedavno na servisu, mi je mehanik rekel, da je avto kot nov.

Clia imamo Slovenci za svojega, saj ga že vrsto let izdelujejo v Novem mestu. Je vaš slovenski?

Moj je francoski. Je pa res, da večina pravi, da je clio slovenske gore list. Meni je prirastel k srcu.

Kako zanesljiv je sicer clio, vas je že kdaj pustil na cedilu?

Nikoli. Je pa res, da ga vsako leto servisiram.

Se da z njim voziti tudi dinamično, kako hiter je dejansko?

Z njim sem se peljal že tudi s hitrostjo večjo od 140 kilometrov na uro. Avto gre kot mina. Se pa praviloma vozim po regionalnih cestah, na avtocesto ne zavijem, saj nimam vinjete. Je resnično živahen avto in ima dobre pospeške.

Verjetno je nepredstavljivo, kako so avti v dobrih 30 letih napredovali?

To je noro. Toda novi avti z zasloni na dotik mi niso blizu, še vedno imam rad stikala in gumbe. Velika težava mojega clia je, da nima servo volana, kar se mu pri krmiljenju pozna.

Nam lahko zaupate anekdoto?

(smeh) Včasih se vanj težko usedem, ker je položaj za voznika tako zelo nizek. Ko pa se enkrat skobacaš na sedež, je sedenje resnično udobno. Clio je majhen po dolžini, a velik znotraj. Včasih me pocukajo za rokav, sploh starejši si ga želijo. Z njim bi se še danes z lahkoto zapeljal na morje, saj se spominjam časov, ko smo imeli fičota, pa smo šli na pot kot družina. Je pa za današnje čase to, da nima klimatske naprave, zelo moteče.

Pričakoval bi, da boste svojega ohranili v garaži, je pa naprodaj. Razlog?

Zanimal me je odziv ljudi. Malo za šalo, malo zares. Dejansko pa ga želim obdržati. Cliov prve generacije je malo na cesti, tudi na tujih portalih jih ne ponujajo veliko. Imeti moraš srečo, da dobiš dobro ohranjenega, se je pa seveda na vožnjo potrebno malce privaditi.