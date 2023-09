Za Sainza je današnja zmaga šele druga v karieri in prva po lanski Veliki Britaniji.

V seštevku sezone na vrhu ni veliko sprememb, v vodstvu je ostal Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). A v moštvu Red Bull so prvič v sezoni ostali praznih rok, saj se niti Verstappen niti Mehičan Sergio Perez nista uvrstila na zmagovalni oder, tako da je Ferrari dosegel prvo zmago v tej sezoni za eno od drugih ekip v karavani. Branilec naslova Verstappen in Perez sta imela na tem prizorišču težave že v kvalifikacijah, ko se nista uvrstila v zadnji del, danes pa nista mogla višje od petega in osmega mesta.

Vertsappen je tako tudi končal rekordni niz zmag, pred Singapurjem je namreč dobil deset zaporednih dirk.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Japonske v Suzuki čez teden dni.