Na skupni novinarski konferenci z italijansko premierko Giorgio Meloni je von der Leyen predstavila evropski akcijski načrt v desetih točkah za reševanje migracijskega pritiska, s katerim se sooča Italija.

Načrt predvideva pomoč Agencije EU za azil (EUAA) in Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) - predvsem pri registraciji prebežnikov, jemanju prstnih odtisov in obveščanju - ter podporo Italiji pri premeščanju migrantov z Lampeduse. V luči tega je von der Leyen članice EU pozvala k uporabi mehanizma prostovoljne solidarnosti.

Skladno z načrtom bo EU pospešila vračanje migrantov v njihove matične države in okrepila pogajanja s temi državami za zaustavitev migracijskih tokov. Pogajanja naj bi vodil podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas. Pri hitrejšem vračanju migrantov naj bi ključno vlogo prav tako odigral Frontex.

Pomembna točka načrta je tudi boj proti tihotapcem, ki vključuje sodelovanje EU tako z državami izvora kot s tranzitnimi državami. V prvi vrsti naj bi se osredotočili na območje med Tunizijo in Lampeduso. EU bo ob tem okrepila nadzor svoje zunanje meje na morju iz zraka, prav tako s pomočjo Frontexa, preučila pa bo tudi možnosti za razširitev pomorskih misij v Sredozemlju.

Načrt predvideva tudi posodobitev evropske zakonodaje na področju boja proti tihotapstvu in ukrepe za omejitev uporabe plovil, ki niso primerna za plovbo. Kot je dejala predsednica Evropske komisije, je pomembno migrantom ponuditi alternativne poti in jih na teh poteh zaščititi.

Po njenih besedah bo EU prek EUAA pomagala Italiji pri obravnavi prošenj za azil, prav tako pa bo Tuniziji - od koder se večina migrantov, ki prispejo na Lampeduso, poda na nevarno pot čez Sredozemlje - pospešila dobavo opreme in okrepila usposabljanje njene obalne straže.

»Edini način, da se resno spopademo s tem problemom, je, da ustavimo nezakonite odhode,« pa je na novinarski konferenci poudarila Meloni. Po njenih besedah prerazporejanje migrantov ni rešitev, temveč je treba najti trajnejše rešitve. Današnji obisk na Lampedusi je ob tem označila za znak, da se tega zaveda tudi Evropa.

Po besedah italijanske premierke so pomembni dogovori z državami Severne Afrike, saj bo tako mogoče preprečiti smrti na morju, kot tudi boj proti tihotapcem, poenotenje zakonodaje na področju migracij ter boljši sistem za vračanje migrantov na ravni EU.

Ob tem je poudarila, da se mora čim prej začeti izvajati sporazum, ki ga je Evropska komisija julija podpisala s Tunizijo, in dodala, da je za reševanje migrantske krize nujno potrebna tudi večja vključenost Združenih narodov. Po njenih besedah bodo migracije tudi ena od osrednjih tem neformalnega vrha EU, ki bo v začetku oktobra potekal v španski Granadi.

Pred tem je von der Leyen skupaj z evropsko komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson danes že obiskala pristanišče Favaloro, kjer vsak dan pristajajo ladje z migranti, in sprejemni center na otoku Lampedusa. Ta lahko sprejme približno 400 ljudi, v zadnjih dneh pa jih je tam bivalo več tisoč. »Trudimo se po svojih najboljših močeh,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ob tem dejala Meloni.

Po podatkih agencije ZN za migracije je med ponedeljkom in sredo na 199 čolnih na Lampeduso prispelo približno 8500 ljudi, kar je več, kot je prebivalcev tega otoka. Več tisoč migrantov so sicer v petek že prepeljali na Sicilijo.

Porast nezakonitih prihodov, do katerega je prišlo kljub dogovoru Evropske komisije s Tunizijo o zajezitvi migracijskih tokov v Evropo, predstavlja pritisk na vlado premierke Meloni, ki je na volitvah zmagala med drugim po zaslugi obljub, da bo njena vlada zajezila nezakonite migracije.