Ministrstvo za obrambo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba zaustavila šest brezpilotnih letalnikov ob zahodni, severozahodni in vzhodni obali Krima. Prav tako naj bi preprečili napad z brezpilotnimi letalniki na Moskvo, natančneje okrožji Istra in Ramenki.

»Na kraju, kamor so padli ostanki dronov, ni bilo nobene škode ali žrtev. Pripadniki reševalnih služb so na kraju dogodka,« je v sporočilu na omrežju Telegram zapisal moskovski župan Sergej Sobjanin.

Na več moskovskih letališčih so skupno odpovedali šest letov, še najmanj 30 pa jih je imelo zamude. Odpovedi in preložitve letov ob vse pogostejših grožnjah zaradi ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki so sicer postale že običajna praksa ruskih oblasti.

V regiji Orel v jugozahodni Rusiji je medtem ukrajinski dron zgodaj davi poškodoval skladišče nafte, kar je povzročilo požar v rezervoarju za gorivo, ki pa so ga kmalu pogasili, je sporočil tamkajšnji guverner Andrej Kličkov. Ob tem je dodal, da žrtev v napadu ni bilo.

Kasneje so iz Kijeva sporočili, da je Rusija ponoči z raketami in droni napadla ukrajinski regiji Odesa in Mikolajiv. Vseh šest ruskih brezpilotnih letalnikov je bilo po navedbah ukrajinske vojske uničenih, še preden so zadeli cilj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinska zračna obramba je nad svojim ozemljem prestregla tudi pet ruskih raket, več drugih pa je padlo na tla. Pri tem je bilo po navedbah ukrajinske vojske poškodovano skladišče žita v Odesi.