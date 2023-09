Prvi večni derbi nove sezone sta obe ekipi odigrali nekoliko oslabljeni, pri Ljubljančanih je zaradi poškodbe manjkal predvsem kapetan Timi Max Elšnik, pa tudi napadalec Admir Bristrić, medtem ko je bil seznam odsotnih pri Mariboru še širši, na njem so bili tudi Martin Milec, El Hilel Soudani, Marko Kolar in Arnel Jakupović.

Vsem nevšečnostim navkljub je bila domača zasedba v vlogi favorita in je to tudi upravičila. Olimpija se je z novo zmago vodilnemu Celju, ki ga v nedeljo čaka obračun v Kopru, približala na točko, Marior, ki Olimpije v gosteh ni premagal od septembra 2019, pa zdaj za zeleno-belimi zaostaja za štiri točke.

Pred tekmo so se z minuto molka spomnili nekdanjega dolgoletnega igralca Olimpije Radeta Vujnovića, ki je umrl v 67. letu starosti. Na svoj način pa so se v dvoboj podali tudi navijači obeh ekip, mariborski so namreč ukradli zastavo ljubljanskih privržencev, zaradi česar so člani ekipe Green Dragons stekli pod tribuno Viol, a je hujše incidente preprečilo posredovanje policije.

V uvodu obračuna sta imeli obe zasedbi po eno polpriložnost, sicer pa posebnih nevarnosti ni bilo, v 17. minuti pa so bili v prvem polčasu precej boljši domači blizu vodstvu, ko je bil sam pred golom Rui Pedro, ki je streljal z glavo, a točno v Ažbeta Juga. Na drugi strani tudi Matevž Vidovšek ni imel veliko težav s strelom Andraža Žiniča v 22. minuti.

Nevarneje je bilo v 24. minuti pred vrati Maribora, ko je z roba kazenskega prostora močno meril David Sualehe, a le za malenkost zgrešil cilj, v 32. minuti pa je Nemanja Motika odvzel žogo tekmecem v obrambi, prišel do strela, vendar se je izkazal Jug.

V začetku 34. minute pa je vse konkretnejša Olimpija povedla, potem ko je Sualehe podal z leve strani, Rui Pedro pa je žogo z glavo poslal pod prečko za vodstvo z 1:0 in svoj peti gol sezone. S tem se je ne vrhu lestvice strelcev izenačil z Aljošo Matkom iz Celja.

Ignacio Guerrico je v 36. minuti poskusil pri Mariboru, vendar je meril previsoko, Jug pa je spet moral posredovati malce zatem po voleju Motike.

Mariborski vratar je bil spet v akciji že v 47. minuti po napaki Nemanje Mitrovića in poskusu Ivana Posavca, pozneje se je dogajanje malce umirilo, v 65. minuti pa je vseeno precej boljša Olimpija podvojila prednost, ko je po prostem strelu z desne strani na drugi vratnici z glavo zadel Marcel Ratnik.

Štiri minute pozneje je na drugi strani Marin Laušić po podaji z desne strani s strelom z glavo vrnil Štajerce v igro, ki se je malce razživela s streli na obeh straneh, v 86. minuti so imeli gosti izvrstno priložnost za izenačenje, ko je imel povsem odprt strl Jan Repas, a žogo poslal točno v Vidovška.

»Prvi polčas ni bil najboljši, tudi začetek drugega ne. V bistvu smo začeli igrati šele, ko smo dosegli gol. Škoda. Težko je karkoli povedati, glava je še vroča,« je za Šport TV po tekmi povedal Mitrović.

V ljubljanskem taboru so bili bolj zadovoljni, tudi trener Joao Henriques: »Moral bi biti drugačen izid. Prvi polčas je bil res dober, a smo vodili le z 1:0. V drugem delu smo želeli doseči drugi gol in smo ga, po tem pa je popustila osredotočenost. Postali smo živčni, Maribor pa je začutil priložnost. Ampak smo zmagali, kar je najbolj pomembno.«

Olimpija bo v 9. krogu prihodnjo soboto gostovala pri Bravu, Maribor pa bo dan pozneje gostil Koper.