Varovanci Gheorgheja Cretuja so z odlično igro, predvsem v obrambi, že vodili z 2:0, Francozi so našli odgovor, izenačili na 2:2, toda velika želja slovenskih odbojkarjev je vendarle prevladala. V odločilnem nizu se roke niso zatresle, napadalci so z odliko opravili svoje delo, predvsem je bil odličen Rok Možič, ki je dosegel nekaj odločilnih točk, s 26 pa je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Za Slovenijo je to že tretja zaporedna kolajna na evropskih prvenstvih, skupno pa četrta. V zadnjih letih samo enkrat ni osvojila odličja, vse prejšnje pa so bile srebrnega leska. Z zmago v malem finalu so se Francozom tudi oddolžili za nekaj bolečih porazov, kot sta bila na primer finalni na prvenstvu leta 2015, ko jih je vodil zdajšnji francoski selektor Andre Giani, in kvalifikacijski za olimpijske igre v Tokiu, ko so v Berlinu prav tako po vodstvu z 2:0 igrali pet nizov.