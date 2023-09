Slovenke so bile proti tekmicam, ki so jih zanesljivo premagale že na letošnjem evropskem prvenstvu, ves čas tekme v podrejenem položaju, niti enkrat niso ogrozile zmage favoritinj.

Naslednjo tekmo bodo izbranke italijanskega stratega Marca Bonitte igrale že v nedeljo, ko se bodo merile z močno Italijo.

Na olimpijske igre se bosta iz skupine uvrstili dve najboljši reprezentanci, Slovenke za to realnih možnosti nimajo. Poleg njih, gostiteljic in Italijank so v skupini še Nemke, Kolumbijke, Američanke, Tajke in ekipa Južne Koreje.