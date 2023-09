ZDA so sankcije uvedle proti visokim regionalnim predstavnikom policije in islamske revolucionarne garde. Sankcije so uvedle tudi proti vodji organizacije iranskih zaporov Gholamaliju Mohammadiju, ki ga ameriško finančno ministrstvo obtožuje kršenja človekovih pravic vključno z mučenjem in posilstvi. Na seznam sankcioniranih so ZDA uvrstile državno televizijo Press TV in tiskovni agenciji Tasnim in Fars, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska unija je pred današnjo obletnico smrti Amini v petek uvedla nove sankcije proti štirim predstavnikom Irana in šestim iranskim institucijam.

Velika Britanija pa je v koordinaciji s Kanado in Avstralijo v petek uvedla sankcije proti iranskemu ministru za kulturo Mohamadu Mehdiju Esmailiju, njegovemu namestniku Mohamadu Hashemiju, teheranskemu županu Alirezi Zakaniju in tiskovnemu predstavniku iranske policije Saedu Montazerju al Mahdiju.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani je v petek zvečer nove sankcije označil za nezakonite in nediplomatske. Kot je dejal, je tovrstno izkazovanje podpore protivladnim protestom "absurdno in hipokritično," evropske diplomate pa je pozval, naj prenehajo z nekonstruktivnimi dejanji, ki ne služijo njihovim interesom.

Zahodne velesile so nove ukrepe sprejele ob obletnici smrti Amini, ki je po policijskem pridržanju umrla 16. septembra lani. Pred tem jo je moralna policija aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab.

Njena smrt je sprožila val množičnih protestov v Iranu. Ti so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, kmalu pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki.