»Danes prvič v zgodovini stavkamo istočasno vsi trije pripadniki velikih treh,« je ob izteku roka za nov dogovor dejal predsednik sindikata Shawn Fain. Kot je pojasnil, bo sindikat stavkal v po eni tovarni vsakega podjetja, in sicer bodo stavkali v tovarni GM v Missouriju, Stellantisovi tovarni v Ohiu in v Fordovi tovarni v Michiganu. V teh tovarnah naj bi proizvajali visoko dobičkonosna vozila, po katerih vlada veliko povpraševanje. »Stavkali bomo, dokler ne bomo dobili svojega kosa pogače«, je napovedal predsednik sindikata.

UAW je svojo ciljno usmerjeno stavko treh tovarn označila za »Stand Up Strike«, kar je poimenovala strateški »nov pristop« k odhodu z dela. Zaradi stavke bosta prizadeta končna montaža in barvanje, v petek pa je z dela po oceni sindikata odkorakalo 12.700 delavcev, kar je majhen delež 150.000 članov sindikata.

»Če bomo morali dati vse od sebe, bomo,« je Fain dejal članom sindikata. »Podjetjem moramo pokazati, da ste se pripravljeni pridružiti stavki v trenutku. In svetu moramo pokazati, da je naš boj pravičen,« je še poudaril. Toda proizvajalci avtomobilov so dejali, da bo tovrstna strategija sindikalnega vodstva člane UAW prizadela, ne pa pomagala. »UAW je izbral strategijo, ki bo zagotovila prizadetost velikega števila dobaviteljev in trgovcev, hkrati pa zmanjšala število delavcev UAW, ki vsaj na začetku stavkajo in prejemajo plačilo za stavko,« jim je očital Patrick Anderson, generalni direktor Anderson Economic Group.

S podjetja Ford so sporočili, da bodo stavkajoči delavci, ki od sindikata prejemajo 500 dolarjev, prejeli le delček plače, ki bi jo zaslužili, če bi ostali na delovnem mestu. In dodali, da bi bili lahko čeki delavcev pri udeležbi pri dobičku »zdesetkani« zaradi padca prodaje Forda, če se bo stavka nadaljevala.

Proizvajalci poslujejo rekordno, delavci od tega nimajo nič

Do stavke je prišlo po tem, ko so se proizvajalci avtomobilov posmehovali ambicioznim zahtevam sindikata po povečanju plač, ugodnosti in zaščiti delovnih mest za svoje člane. Vsi trije proizvajalci namreč poslujejo z rekordnimi dobički, a teh ne delijo z delavci. Sindikat je namreč poskušal pridobiti številne ugodnosti, ki so se jim bili prisiljeni odpovedati pred več kot desetletjem, ko so bila podjetja na robu bankrota. Vsi proizvajalci avtomobilov so sicer ponudili povišanje plač, vendar to še ne izpolnjuje zahtev sindikalnih pogajalcev. Sindikat med drugim zahteva takojšnje 20-odstotno povišanje plač, ki bi mu sledila letna povišanja v višini petih odstotkov, 32-urni delavnik in prilagojene plače življenjskim stroškom.

Direktorji razočarani nad stavko

V intervjuju za CNN je izvršna direktorica General Motorsa Mary Barra dejala, da je »razočarana« nad stavko avtomobilskih delavcev, ki se je začela čez noč, in dejala, da ima njeno podjetje »zelo prepričljivo ponudbo« za sindikat. Slednja naj bi vključevala povišanje plač do 21 odstotkov, varno zaposlitev in zdravstveno varstvo. »Naša ekipa je pripravljena biti za mizo ... in potrebujemo vodstvo UAW, da se vrnemo k mizi, da lahko rešimo ta vprašanja in ljudi vrnemo na delo,« je še povedala za CNN. Barra med drugim zavrača obtožbe sindikata, da delavci iščejo pošteno povišanje plač in opozorila na delitev dobička za zaposlene, ki naj bi v zadnjih nekaj letih dosegla rekordne ravni. Povedala je tudi, da bi morale biti zahteve sindikata »realistične« in ne bi smele preseči 100 milijard dolarjev, kar je več kot dvakratna tržna kapitalizacija GM.

Generalni direktor Forda Jim Farley je v četrtek za CNN povedal, da si podjetje ne more privoščiti vseh zahtev sindikata. Predsednik UAW Shawn Fain pa je dejal, da so trditve izvršnega direktorja Forda navadna šala.

Biden: Spoštujem pravico delavcev, da izkoristijo svoje možnosti iz sistema kolektivnih pogajanj

Biden, ki se razglaša za najbolj prosindikalnega predsednika v zgodovini, je dejal, da nihče noče stavkati. »Vendar spoštujem pravico delavcev, da izkoristijo svoje možnosti iz sistema kolektivnih pogajanj, in razumem njihovo razočaranje,« je dejal.

Sindikat avtomobilske industrije ZDA (UAW) je v petek zgodaj zjutraj sprožil stavko ob poteku zadnje kolektivne pogodbe za 146.000 delavcev pri podjetjih General Motors, Ford in Stellantis (nekoč Chrysler), ki so člani sindikata. Stavka jih sicer le 13.000.

Biden je na pomoč pri pogajanjih poslal vršilko dolžnosti ministrice za delo Julie Su in svetovalca Gena Sperlinga. UAW zahteva 36-odstotno povišanje plač v naslednjih štirih letih, General Motors in Ford ponujata svojim 20-odstotno povišanje, Stellantis pa 17,5-odstotno. »Podjetja so dala bistvene ponudbe, vendar verjamem, da lahko gredo dlje, da zagotovijo, da rekordni dobički pomenijo tudi rekordne pogodbe za UAW,« je v Beli hiši dejal Biden.

Oxford Economics ocenjuje, da lahko stavka delavcev avtomobilske industrije povzroči 30-odstotni padec proizvodnje, kar bi se potem preneslo na dobavitelje delov in naprej v širše gospodarstvo. Najbolj bi bile prizadete zvezne države, kot sta Wisconsin in Michigan, ki bosta odločilnega pomena na predsedniških volitvah prihodnje leto.

V stavko se je že vpletel bivši predsednik ZDA Donald Trump, ki je za vse skupaj okrivil prizadevanja Bidnove vlade za večja vlaganja v proizvodnjo električnih avtomobilov. Te naj bi po njegovih besedah proizvajali na Kitajskem in ameriški delavci od tega nimajo nič.