Povorka bo s Trga svobode krenila ob 16. uri in se predvidoma pol ure kasneje vrnila na ta trg, kjer bo sledil kulturno-umetniški program z nagovori organizatorja in povabljenih gostov.

Po navedbah MKC Maribor bo govor o različnih oblikah diskriminacije in neenakosti pred zakonom in v družbi. Osrednje sporočilo parade je, da je za resnično enakopravnost skupnosti pomembno odpravljanje diskriminacije na obeh področjih.

Organizatorji poudarjajo, da poleg sistemskih rešitev k opolnomočenju skupnosti prispevajo tudi sprejetost, razbijanje stigme in vidnost.

»Zakoni se ne pišejo v vakuumu, ampak so odvisni od vrednot družbe. Ko gre za marginalizirane skupine, kot so LGBTQIA+ osebe, smo že večkrat videli, da tudi najboljši zakoni brez široke podpore javnosti padejo. Tudi zato krepimo družbeni položaj teh skupnosti, ker to pomeni boljše izhodišče za sistemske rešitve,« je poudarila vodja programa Maribor skozi rožnata očala, glavna organizatorica parade in specialistka za mladinsko delo v MKC Maribor Doris Špurej.

Poleg ključnih želja in potreb skupnosti bodo v ospredju dogodka tudi napredki, ki so se že zgodili. Soorganizator parade ponosa Matej Behin izpostavlja uzakonitev istospolnih porok in odpravo prepovedi darovanja krvi za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

»Nekaj temeljnih pravic še ne pomeni pravice za vse. Veliko ostaja nerešenega, predvsem pri skupnostih, ki jim namenimo manj pozornosti, kot so trans osebe. Prav tako je teorija eno, praksa pa drugo - veliko ostaja vsakdanjih oblik diskriminacije in predsodkov v javni zavesti,« je še povedal Behin.

Pred parado se tudi tokrat odvija akcija Podpri parado, izobesi zastavo, ki posameznike, organizacije in podjetja poziva, da z izobešanjem mavričnih zastav javno izrazijo solidarnost do skupnosti LGBTQIA+.

Na prvi paradi ponosa leta 2019 je župan Saša Arsenovič prevzel častno pokroviteljstvo dogodka, ob drugi paradi leta 2021 pa je mariborska občina zastavo v znak podpore prvič izobesila tudi na mestni hiši Rotovž.