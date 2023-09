Za oba največja slovenska kluba je derbi velik izziv. Olimpija si pred konferenčno ligo, v kateri bo začela nastope v sredo z gostovanjem pri Lillu, želi zmago za popotnico. Načrt Maribora je, da krivuljo izidov, potem ko je v krizi igre in rezultatov, obrne navzgor. Glede na prikazano v dosedanjem delu sezone je Olimpija v prednosti, čeprav je Maribor dobro odprl domačo sezono, a je nato ob težavah s poškodbami popustil. Moč Olimpije je v individualni kakovosti posameznikov, manjka pa ji moštvenega duha, potem ko je klub v prestopnem roku pripeljal kar 12 igralcev, od tega le enega Slovenca (Marko Brest).

Vodstvo Olimpije na včerajšnjem zadnjem treningu

Ljubljančane so na včerajšnjem zadnjem treningu obiskali predsednik Adam Delius, direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa, ki v lanski sezoni pod vodstvom zmagovalnega trenerja Alberta Riere sploh niso imeli vstopa v hermetično zaprto slačilnico in ob rob igrišča. Olimpijo do naslednjega reprezentančnega premora čaka sedem tekem in če želi ostati konkurenčna v boju ubranitev naslova prvaka, ne sme izgubljati točk. »Premor, ki je prišel kot naročen, je bil zelo pomemben, da smo znova spočiti. Zelo pomembni sta psihična in fizična svežina. Ekipa ni pripravljena le na derbi, ampak na vse tekme do naslednjega premora. Vsi se zavedamo pomembnosti derbija, vendar zmaga enako kot druge tekme prinaša tri točke. Tekma je pomembna za navijače, samozavest ekipe in lestvico. Želimo prikazati atraktivno igro z veliko entuziazama in goli, da bodo gledalci uživali,« je poudaril trener Olimpije Joao Henriques. Olimpija ima z 18 goli najboljši napad v ligi, z 12 prejetimi zadetki pa tudi drugo najslabšo obrambo, potem ko je na zadnjih dveh tekmah s Celjem in Aluminijem prejela devet golov. »Z analizo smo ugotovili, kaj delamo narobe. Razlog ni le utrujenost, ampak veliko preveč neumnih napak, predvsem pa moramo izboljšati svojo reakcijo po izgubljeni žogi. Želimo zadržati dosedanjo učinkovitost in zmanjšati število prejetih zadetkov,« je pojasnil 50-letni Portugalec.

Strokovni štab Olimpije je imel veliko dela z vključevanjem novih igralcev, saj so štirje – nigerijski vezist Peter Agba, slovenski krilni napadalec Marko Brest, srbski osrednji branilec Marko Mijailović in albanski napadalec Redi Kasa – prišli v zadnjih urah poletnega prestopnega roka. Ali bo kdo izmed njih zaigral že drevi, Henriques ni želel razkriti. »V enem tednu treningov so spoznali, kaj od njih pričakujemo. Zadovoljen sem, ker imamo z njimi več možnosti za rešitve v igri in rotacije, saj je ekipa zdaj veliko bolj uravnotežena za naporen ritem do sredine decembra,« je o novincih povedal Henriques, ki nima težav s poškodbami.

Maribor brez zmage že več kot mesec dni

Maribor je brez zmage že več kot mesec dni. Potem ko je premagal Bravo, je remiziral z Rogaško in Domžalami ter izgubil s Fenerbahčejem in štajerski derbi s Celjem. Med premorom je strokovno vodstvo veliko pozornosti namenilo telesni pripravi in taktiki, zato so trenirali dvakrat na dan. »Derbi pričakujemo pripravljeni in z veliko željo, da krivuljo svojih iger dvignemo navzgor. Na derbiju ni favorita, lahko pa pride do izraza prednost domačega igrišča ali drugačne okoliščine. Negativna statistika brez zmage od septembra 2019 v Stožicah nam morda celo ustreza, saj je po teoriji velikih številk vse večja možnost, da se bo enkrat zgodil naš uspeh,« je izpostavil trener Maribora Damir Krznar, ki je vesel, da bo nared tudi Josip Iličić, igralec s potezo več.

Maribor ima še naprej težave s poškodbami. Manjkali bodo kapetan Martin Milec, prvi strelec kluba Arnel Jakupović, Marko Kolar, Halil Soudani in Gregor Sikošek. V pomanjkanju napadalcev je zdaj v prednosti 30-letni Erico Castro, ki ima portugalski in angolski potni list. »Imamo premalo točk. Stanje ni dobro, ni pa katastrofalno. Od svoje ekipe pričakujem, da niti v enem trenutku ne bo odnehala. Ne glede na gibanje izida ne smemo odstopati od svojega načrta. Sami odločamo o svoji usodi,« je dodal Krznar. »Premor nam je dal novo energijo. Vsak se je pogledal v ogledalo in razmislil o svojem prispevku na igrišču, saj doslej prikazano ni bilo dovolj. Zmaga proti Olimpiji nam bo dala novo motivacijo. Pri igralcih se vidi, da želijo klub ponesti na prvo mesto. Olimpija ima zelo kakovostne igralce, a vse je odvisno od nas,« je dodal vratar Maribora Ažbe Jug.

Pari 8. kroga, danes ob 15. uri: Aluminij – Rogaška, ob 17.30: Mura – Bravo, ob 20.15: Olimpija – Maribor, jutri ob 15. uri: Radomlje – Domžale, ob 20.15: Koper – Celje.

Remi na prekmurskem derbiju Z včerajšnjimi tekmami Gorica – Slovenska Bistrica 1:0, Beltinci – Nafta 1:1 in Triglav – Ilirija 0:0 se je začel osmi krog v drugi slovenski nogometni ligi. Danes ob 16. uri bodo tekme Tolmin – Rudar, Fužinar – Krka, Primorje – Dravinja in Tabor – Dekani, jutri ob 16. uri pa še Grosuplje – Bilje.