Med več kot 16.000 gledalci, ki so vstopnice razgrabili v dnevu in pol, sta največ navdušenja požela Zlatan Ibrahimović, ki je bil gost presenečenja, in legendarni vratar Gianluigi Buffon. Igralce obeh ekip so na igrišče pospremili otroci iz vrtca v Mengšu, v poltretji uri dolgem dogodku pa je bil bogat tudi spremljevalni program z nastopi glasbenikov. Vlogo selektorjev sta ponosno opravila Fabio Capello in Matjaž Kek.

Dobrodelni spektakel odločen po enajstmetrovkah

Na razprodanem stadionu je po enajstmetrovkah slavila modra ekipa s 5:4. V modri ekipi, ki jo je vodil selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, so bili Gianluigi Buffon, kapetan Paolo Maldini, Eric Abidal, Vedran Ćorluka, presenečenje Zlatan Ibrahimović (ta je sprva namesto Maldinija nosil kapetanski trak), Javier Zanetti, Davor Šuker, Zvonimir Boban, Clarence Seedorf, Miran Pavlin, Predrag Mijatović, Miroslav Klose, Dimitar Berbatov, Boštjan Cesar, Levan Kobiašvili, Milivoje Novaković in Marcos Tavares.

V rdeči ekipi, ki jo je vodil legendarni italijanski strateg Fabio Capello, pa so igrali David James, Dario Srna, Nemanja Vidić, Mikael Silvestre, Branko Ilić, Aljoša Asanović, Robert Pires, kapetan Luis Figo, Oliver Bierhoff, Andrej Ševčenko, Milenko Aćimović, Hamit Altintop, Mišo Brečko, Bojan Jokić, Robert Koren, Dejan Savičević, Mario Mandžukić, Giorgios Karagunis in Ivica Olić.

Na veselje navijačev je prvi zadel Ibrahimović, a je bil zadetek tako kot poznejši Bierhoffov razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Je pa v 21. minuti z bele pike regularen zadetek za rdeče dosegel Ševčenko.

V 46. minuti je prav tako z enajstmetrovke izid poravnal Ibrahimović, nogometaš z največjim aplavzom med vsemi. Po koncu so sledili še streli z enajstih metrov, po katerih je slavila modra zasedba z najboljšim igralcem tekme, Buffonom, ki je tudi obranil en kazenski strel.

Ob polčasu tekme, pred katero se je z dobrimi željami prek videoposnetka oglasil tudi legendarni Brazilec Ronaldo, so dogodek popestrili tudi glasbeni gosti, med njimi Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo in Peter Dekleva (Hamo & Tribute 2 Love), Zoran Predin ter skupina King Foo.

POMAGAM5 na 1919

Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen žrtvam poplav, ob tekmi, ki je šla po besedah organizatorjev v več kot 100 držav, pa je moč pomagati tudi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.