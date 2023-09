Na samem vrhu letošnje Philipsove ponudbe najdemo televizor OLED+ 908. Ob ločljivosti zaslona 4K UHD (3840x2160) in 120-herčnem (Hz) osveževanju slike se televizor lahko pohvali tudi z visoko svetilnostjo. Po zaslugi vgrajenih mikro leč (micro lens array) lahko brez škodljivega obremenjevanja zaslona doseže najvišjo svetilnost 2100 kandel. Televizor je opremljen še z vgrajenim 80-vatnim zvočnim sistemom Bowers & Wilkins, ki so ga kalibrirali pri slovitem Abbey Road Studios. Poleg ambientalne osvetljave ozadja (ambilight), ki je zaščitni znak Philipsovih televizorjev, ima model še podporo za AMD freesync ter Nvidia g-sync, zaradi česar je primeren tudi za igričarje. S programske plati je na voljo operacijski sistem google TV. Prihaja v dimenzijah 55, 65 in 77 palcev (139 centimetrov, 164 centimetrov in 194 centimetrov).

Z nižjo svetilnostjo do 1000 kandel oziroma do 900 kandel pri modelu z diagonalo 42 palca (106 centimetrov) ter s skromnejšim ozvočenjem je na voljo model OLED 818. Tudi ta ima 4K ločljivost in 120-herčno osveževanje slike ter isto podporo za igričarje. Prihaja v diagonalah 42, 55, 65 in 77 palcev.

Vstopni model OLED televizorjev zastopa OLED 718. Tudi zanj velja 4K ločljivost in 120-herčno osveževanje slike. Najvišja svetilnost znaša900 kandel, pokritost barvnega spektra pa je z 97 odstotki DCI-P3 za dve odstotni točki slabša od OLED 818. Manjka tudi podpora za IMAX enhanced, ki jo premoreta dražja modela. Ima pa polno podporo za igričarje. Oba 818 in 718 imata vgrajen google TV. Diagonale OLED 718 znašajo 48 (121 centimetrov), 55 in 65 palcev.

Edini model s tehnologijo miniLED je 9008, ki ga imenujejo tudi »xrtra«. Ob ločljivosti 4K in 120-herčnem osveževanju slike se lahko pohvali še z najvišjo svetilnostjo do 1000 kandel. Barvna pokritost obsega WCG 98 odstotkov DCI, operacijski sistem je prenovljeni Philipsov na linuxu temelječi smart TV OS. Podpora za igričarje pa je omejena na AMD freesync. Dimenzije obsegajo 55, 65 in 75 palcev (189 centimetrov).

Osrednjo ponudbo v LED segmentu predstavljata modela 8818 in 8518. Oba slišita na ime »the one«, razlikujeta pa se zlasti po tem, da ima prvi 120-herčno osveževanje slike, drugi pa 60-herčno. Oba imata najvišjo svetilnost 500 kandel in podporo za AMD freesync, a je zaradi boljšega osveževanja slike za igričarje primernejši model 8818. Oba imata ločljivost 4K in operacijski sistem google TV, se pa razlikujeta po diagonalah. Model 8518 prihaja v diagonalah 43, 50, 55, 65 palcev, model 8818 pa še v diagonalah 75 in 85 palcev (215 centimetrov). LED ponudbo zaključujeta modela 7608 in 6808, ki nimata ambilighta. Prvi ima ločljivost 4K, drugi pa FHD. Oba imata 60-herčno osveževanje slike in Phillipsov operacijski sistem smart TV OS. Pri 7608 so diagonale 43, 50, 55, 65 in 75 palcev, pri 6808 pa 24 (60 centimetrov), 32 in 43 palcev.