Med glavnimi novostmi letošnje predstavitve iphonov je gotovo prehod jabolčnih telefonov na USB-C, ki je najbolj splošno razširjen vhod za polnjenje elektronskih naprav. Poznavalci celotne sage v zvezi z Applovim prevzemom standarda smo kljub zadovoljstvu z odločitvijo težko zadrževali občutke gnusa. Zlasti ko so applovci s širokim nasmehom in polni navdušenja med sredino predstavitvijo občinstvu pojasnjevali, za kako dobro rešitev gre. Izpostavili so tudi, da bo novi vhod naposled omogočal polnjenje vseh Applovih prenosnih naprav z istim kablom. Od Applovih prenosnikov do tablic in mobilnikov. Res je. To smo zagovorniki standarda USB-C govorili že leta, Apple pa se je še lani ob vsaki priložnosti pritoževal, kako direktiva EU, ki jih je v prehod pravzaprav prisilila, zavira njihovo inovativnost in celo ustvarja elektronske odpadke. Sram jih je bilo lahko takrat in jih je lahko še danes!

Skupno je Apple v sredo predstavil štiri nove mobilnike. Resnična premijca sta iphone 15 pro in 15 pro max, medtem ko sta iphone 15 in 15 plus malenkost okrnjeni različici z leto starim čipovjem in manjšim naborom kamer. Dimenzijsko sta si para naprav identična. Osnovna petnajstica in 15 pro imata diagonalo 15,5 centimetra (6,1 palca), večji različici pa 17 centimetrov (6,7 palca). Vsi zasloni so OLED in imajo enako gostoto 460 pik na palec (ppi), kar pomeni ločljivosti 2556x1179 oziroma 2796x1290. Prav tako so na vseh napravah zmanjšali obrobo okoli zaslona ter povišali svetilnost na zavidljivo najvišjo vrednost 2000 kandel. Vse letošnje naprave imajo dinamični otok oziroma podolgovat izrez za prednjo kamero sredi čela, ki se z animacijami širi in povečuje ter služi kot polje za prikaz obvestil in ikon za ukaze. Glede te rešitve smo še vedno nekoliko skeptični. Zasloni vseh naprav so zaščiteni z nečim, čemur pravijo keramični ščit. Domnevno naj bi bilo trpežno.

Razlike v materialih, procesorju in hitrosti žičnega prenosa

Prve razlike se pojavijo pri osveževanju slike. Oba proja imata prilagodljivo osveževanje do 120 hercev (Hz), medtem ko sta cenejši različici omejeni na 60-herčno osveževanje. Potem je tu še razlika v materialih. Dražja proja imata ohišje iz titana, ob tem pa so pri Applu napravi zasnovali z mislijo na lažjo popravljivost. Steklo na hrbtu se lažje odstrani, prilagojena pa je tudi sama arhitektura komponent znotraj naprave. Tudi v to smer jih počasi silijo zakonodajalci. Gumb za utišanje pri projih je spremenil obliko in je sedaj običajen gumb, ga pa je mogoče programirati za hitro odpiranje poljubnih storitev oziroma aplikacij. Cenejša iphona imata ohišje iz aluminija, prihajata pa v bolj pisanem in širokem naboru barv.

Dodatna razlika med napravami je v čipovju. Proja imata novi Applov čip a17 pro, ki je prvi procesor za mobilnike, izdelan s 3-nanometrsko tehnologijo. To pomeni še več tranzistorjev na isti površini, kar pripomore k boljši zmogljivosti, hkrati pa zmanjša porabo energije za napajanje tolikšne količine tranzistorjev. Prav tako so v grafični del čipa vgradili zmožnost senčenja v igrah s sledenjem svetlobnih žarkov (ray tracing). Gre za zmogljivost, ki jo je lani Samsung v sodelovanju z AMD že vgradil v svoje procesorje exynos. Premorejo jo tudi procesorji snapdragon 8 gen 2. Ni pa ravno velike košare iger, ki bi funkcijo ponujale. Morda se to spremeni. Cenejša iphona sta dobila lanski procesor a16 bionic. Razlika v splošnih zmogljivostih vseeno ne bi smela biti strašno velika.

Količine delovnega spomina Apple ne razkriva, a domnevno gre pri dražjem paru za 8 GB delovnega spomina, medtem ko je pri cenejšem tega 6 GB. Prostor za shranjevanje se pri pro maxu začne pri 256 GB, pri ostalih treh pa pri 128 GB. Cenejši različici imata podporo za nekoliko zastarel standard USB-C 2.0, ki omogoča prenos podatkov pri hitrosti 480 megabitov na sekundo (Mbps). Tolikšno hitrost je podpiral tudi lightning port. Dražja telefona podpirata USB-C 3.0 in omogočata prenose celo do 10 gigabitov na sekundo (Gbps) ob uporabi kabla, ki zmore takšne hitrosti. Vse naprave podpirajo displayport oziroma žični prenos slike z mobilnika na druge zaslone do ločljivosti 4K. Moči polnjenja baterije Apple ne razkriva, a je domnevno 30-vatno (W). Prek magsafe je brezžično polnjenje 15-vatno, prek standarda qi pa 7,5-vatno. Baterija naj bi sicer zdržala ves dan, njena kapaciteta pa ni znana.

Sledilna naprava in 3D-snemanje

Apple je v vse naprave vgradil tudi novi ultraširokopasovni brezžični radijski sprejemnik (UWB), ki pomaga pri iskanju založenih naprav. Omogoča tudi pošiljanje lokacije prijateljem (s podprtim iphonom), ki vas lahko potem najdejo kot s sledilno napravo. Priročno za velike koncerte in podobne priložnosti. Biometrično odpiranje naprave je s prepoznavo obraza. Vse štiri naprave pa imajo tudi spodobno zaščito pred vodo in prahom po standardu IP68. To pomeni do 30 minut na globini do 6 metrov.

Dodatne razlike se pojavijo pri sklopu kamer. Prednja je pri vseh z ločljivostjo 12 milijonov pik (MP), bolj razgibano pa je na zadnji strani. Glavna kamera ima pri vseh modelih ločljivost 48 MP, a se med dražjima in cenejšima malenkost razlikuje gorišnica. Enako velja za ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 12 MP. Do večjih razlik pridemo pri teleobjektivih. Apple sicer oglašuje teleobjektiv z ločljivostjo 12 MP pri cenejših modelih, a to je rahlo zavajanje. Gre za 2-kratno povečavo, ki jo doseže z glavno kamero. Ločenega teleobjektiva cenejši različici nimata. Ga pa premoreta proja. Osnovni pro z ločljivostjo 12 MP in 3-kratno optično povečavo, pro max pa z enako ločljivostjo, a s 5-kratno optično povečavo. Slednji zmore s pomočjo glavne kamere in teleobjektiva celo snemati 3D-videoposnetke, kar naj bi prišlo prav uporabnikom Applovih očal pro vision, ki so napovedane za prihodnje leto.

Predprodaja novih iphonov se je že začela, redna prodaja pa steče 22. septembra. Pri nas gre (sodeč po nemških cenah) računati s cenami okoli 950 evrov za iphone 15, 1100 evrov za 15 plus, 1200 evrov za iphone 15 pro in 1450 za pro max.

*** Dražji različici iphone 15 pro in 15 pro max bosta po zaslugi USB-C vhoda premogla žični prenos s hitrostjo do 10 Gbps.