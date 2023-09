Po korejskem diktatorju Kim Jong Unu, ki se s svojim oklepnim vlakom že štiri dni mudi na raznih koncih velikanskega ruskega Daljnega vzhoda, je zdaj v Rusijo prišel še beloruski diktator Aleksander Lukašenko, ki pa je priletel na vzhodno obalo Črnega morja v Soči. Tam se je ob srečanju z Vladimirjem Putinom zavzel za protizahodno zavezništvo skupaj s Severno Korejo, potem ko se je ruski predsednik v sredo srečal s Kimom v kozmodromu Vistočni. »Menim, da lahko razmišljamo o tristranskem sodelovanju,« je dejal Lukašenko.

Zadeli oporišče v Sevastopolu

Ukrajinska vojska nadaljuje protiofenzivo na vzhodu in jugu države. Na vzhodu v regiji Doneck je osvojila porušeno vas Andrijvka, s čimer si je po trditvah ukrajinskih generalov odprla pot za prodor južno od povsem porušenega mesta Bahmut, ki so ga maja, po devetih mesecih silovitih bojev z velikimi žrtvami na obeh straneh, osvojili Rusi z Wagnerjem.

Ukrajinci medtem stopnjujejo svoje napade v južni črnomorski regiji. V sredo so z izstrelki britanske izdelave napadli pristanišče ruskega črnomorskega ladjevja Sevastopol na Krimu. Po poročanju ruskega obrambnega ministrstva je ruska protizračna obramba prestregla sedem od desetih izstrelkov. V Kijevu pa trdijo, da so zadeli podmornico, ladjo za izkrcanje in pristanišče. Po ruskih virih je bilo ranjenih 24 ljudi. V četrtek pa so ukrajinski droni in rakete na zahodni obali Krima uničili znameniti sistem protizračne obrambe S-400, vreden več kot milijardo evrov. Ruska vojska to zanika, a posnetki eksplozij govorijo drugače.

Pod pritiskom Zahoda

Osvojitev vasi Andrijvka in napadi na zasedeni Krim so pomembni za moralo ukrajinske vojske, ker že od začetka junija neuspešno poskuša s svojo protiofenzivo prebiti ruske obrambne črte z rovi, minskimi polji in protitankovskimi ovirami in pastmi. V zadnjih tednih je slišati kritike zahodnih držav, da bi bilo treba doseči večjo zmago pred jesenskim deževnim obdobjem in pred letom 2024, ko bodo v ZDA volitve. Ukrajinska vojska odgovarja, da je napredovanje njenih enot res počasno, a zato nenehno, in da so na jugu prebili prvo od treh ruskih obrambnih črt.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se želi že kmalu srečati z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. Prihodnji teden bosta oba na splošni razpravi generalne skupščine OZN. Boji se namreč, da bo zaradi uspešne ruske obrambe, ki pomeni dolgotrajno vojno izčrpavanja in tudi vse več ukrajinskih napadov v Rusiji, dosedanja velika ameriška in s tem zahodna pomoč v orožju čedalje bolj pod vprašajem. Na Zahodu bi se tudi lahko uveljavilo prepričanje o nujnosti pogajanj z Rusijo in Ukrajina bi se morala odpovedati delu svojega ozemlja. Vsekakor je prav v teh dneh velik pritisk na ukrajinsko vojsko, naj doseže večji uspeh, s katerim bo njihov predsednik lažje prepričal ZDA, zlasti vse bolj omahujoč kongres, naj še naprej tako obilno pomagajo Ukrajini. Ameriška vojaška in finančna pomoč je daleč največja.