Okej, boste rekli, nič takega. Tudi pri nas poslanci kdaj pa kdaj zakinkajo ali pa zgolj zdolgočaseno brskajo po telefonu, ko jim usodo naroda razlaga predsednik vlade. No, izkazalo se je, da je gospa v rožnatem s pletilkami v rokah naša, se pravi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Bi rekli, da kar ena najpomembnejših članic Ursuline evropske vlade. No, ja. So rekli prizanesljivi komentatorji, da pletenje pomirja.