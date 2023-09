Biti majhen ni nobena prednost

Ves čas smo se metali na finto. Osnovna mantra se je glasila: smo majhni, posebni, okretni, obvladljivi in drugačni. Ves svet se nam čudi in se sprašuje, kako nam je to uspelo. Skozi zmage in uspehe športnikov pa se nam je zdelo, da obvladujemo svet. Da si mali podrejajo velike. Resda je šlo velikokrat za obrobne športe, kot je metanje kladiva ali smučarski skoki, ampak občutek je bil neverjeten. Smo svetovni čudež po proizvodnji športnih talentov in ves svet nam zavida. Ves svet ostaja odprtih ust.