Daineseju etapa v Iscarju, padec odnesel Grovesa

Italijan Alberto Dainese (DSM-firmenich) je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. Na ravninski trasi od La Bazene do Iscarja (177,1 km) je bil 25-letni Italijan najboljši po sprintu glavnine. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Američan Sepp Kuss, njegov moštveni kolega, slovenski as Primož Roglič je tretji.