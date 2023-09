Kako ukradeš golf voziček?

Dobro, odgovor na zgornje vprašanje verjetno ni prav težak. Sploh ne za mojstre tatinskega poklica. Pač prideš do golf vozička, se usedeš, prižgeš, odpelješ. Malce več težav verjetno nastane, ko je treba ukradeno robo prepeljati do skrivališča. Zna biti, da bi tak golf voziček na dolenjski avtocesti zbudil nemalo pozornosti. In potem še ključno vprašanje, kaj boš z golf vozičkom počel in kako boš to počel, da ne bodo vsi videli, da si ga pač ukradel. Z vsemi temi in verjetno še z mnogimi drugimi vprašanji pa se zagotovo ne ukvarja tisti, ki je ta teden izpred golf igrišča v Moravskih Toplicah dejansko ukradel golf voziček na elektriko znamke Ycad skupaj z opremo, kot so poročali prekmurski policisti. Lastnik je bil oškodovan za 7400 evrov, novi lastnik pa se zdaj ponosno vozi po prekmurskih ravnicah in brežinah Goričkega. Dokler se ga ne bo naveličal.

Francozi na Skuti

Kljub temu da se poletje počasi preveša v jesen in da gre h kraju tudi vrhunec obleganja naših hribov in gora, gorski reševalci še vedno skoraj vsak dan poročajo o številnih reševanjih. Zdaj je že vsem jasno, da je večina izgubljenih, obolelih, prestrašenih pa tudi poškodovanih, ki jih vlačijo s kamnitih strmin, tujcev. So nam pa reševalci namignili, naj malo pogledamo, koga rešujejo na Skuti. Pravijo, da če dobijo poziv, da je treba gor, že vnaprej vedo, da gre za Francoze. Logične razlage nimajo. No, pa smo si mi izmislili eno. Francozi so znani gurmani in so verjetno slišali, da pri nas delamo dobre mlečne izdelke. Tudi skuto. In potem v googlov prevajalnik vpišejo fromage blanc in ta jim pove, da je po slovensko to skuta, in potem gredo še enkrat v spletni brskalnik in vpišejo skuta – in ne boste verjeli (preverili smo!), prvi zadetek je opis poti na Skuto. In potem lezejo gor, misleč, da gre za širne pašnike s kravami in planinami in, kakopak, kupi skute, ter naletijo na same skale in nobene koče niti krave in nič skute in ... No, saj vam je jasno, kajne.

Vpliv alkohola na krajo telefona

Pa je mislil tale Madžar, da je prišel v deželo prijaznih in poštenih ljudi. Pa kaj še. Je šel polnit telefon v javno stranišče v Luciji, pa je telefon čudežno dobil noge in je Madžar poklical na pomoč policijo in je ta šla v akcijo in so ustavili Bolgara, ki se je vozil s kolesom. Kaj pa ti bo kolo, če imaš telefon, so mu verjetno rekli, pa ni bil požigalec, je pa res imel telefon, in to tistega od Madžara, pa še pijan je bil povrhu, saj je napihal dva promila in pol, kar pomeni, da je bil res konkretno nažgan, in zna biti, da sploh ni vedel, da je telefon Madžarov, če je pa njegov bolgarski čisto tak – vsaj na prvi pogled. In so potem policaji ustavili še njegovega kolega iz Sežane in je bil tudi ta nažgan kot mina in so mu napisali kazen, Bolgaru pa še kazensko ovadbo, kaj pa je bilo z Madžarom, pa ne ve nihče. No, če ste prebavili tole primorsko zgodbico, vam lahko le čestitamo!

Severni Irci so slaba tarča!

Prejšnji teden so bili pri nas na obisku Severni Irci. Nekaj jih je igralo nogometno tekmo v Stožicah, nekaj več pa jih je pilo pivo po obrežjih Ljubljanice in razmišljalo o tem, ali naj se raje vržejo vanjo ali naj grejo vseeno na tekmo, ki so jo tako ali tako izgubili. No, nekaj se jih je odločilo, da gredo na tekmo z avtobusom. Neprijetno so bili presenečeni, ko je zmikavt enemu od njih iz žepa želel ukrasti denarnico. To je namreč opazil njegov severnoirski kolega in zlikovca malce po irsko opozoril. Ne vemo, kako je bilo to videti, si pa lahko predstavljamo, saj so policisti zapisali, da je od dejanja odstopil. Irci so zmikavta pridržali do prihoda policije, ta pa je ugotovila, da ima na vesti še precej drugih drznih tatvin. In nauk zgodbe? S Severnimi Irci se lahko kosamo le na nogometnem igrišču, sicer pa z njimi ni šale!

Kaj potem, Črnogorci?

Pa še ena tuja za konec. Ta teden je Balkan vznemirjala vest, da so neznanci skopali rov do skladišča sodišča v Podgorici, glavnem mestu Črne gore. Odkrili so ga bogsigavedi kako pozno, in še to le zato, ker je ena od uslužbenk drugi rekla, naj ugasne klimo, ker piha, pa je ta rekla prvi, da klime sploh nimajo ... No, pa je stekla preiskava. Najprej so ugotovili, da niso nič ugotovili. Se pravi, da niso zlikovci odnesli ničesar, pa čeprav so bili v skladišču ogromna zaloga droge, orožje in številni bremenilni dokazi. Mhm. Seveda smo jim verjeli. Potem so ugotovili, da je osumljencev šest, samo da ne vejo, kdo so. Potem so ugotovili, da so odnesli nekaj pištol, ki so bile nekdaj v lasti mafijskih šefov. Zdaj pa samo še čakamo, kaj si bodo glede rova in plena izmislili ta teden. Ne verjamemo pa itak nobenemu. No, saj jim tudi črnogorska javnost ne.