»Prišla sem pred nekaj urami in sem zelo srečna,« je še dejala Meghan, potem ko je preskočila odprtje iger in se udeležila neuradnega sprejema za prijatelje in udeležence iger Invictus, ter si za opravičilo prislužila glasen aplavz občinstva.

Britanski princ Harry je igre Invictus odprl minulo soboto v dvorani Merkur Spiel-Arena v Düsseldorfu, Meghan pa je iz Los Angelesa odpotovala v ponedeljek zvečer in prispela v Nemčijo v torek popoldne.

Princ Harry je pred tem dejal, da bo žena na igrah navijala za Nigerijo, potem ko je razkrila, da je nigerijskih korenin. »Izredno sem navdušen, da se nam bodo pridružili predstavniki novih držav, med njimi Kolumbija, Izrael in Nigerija,« je dejal vojvoda med svojim govorom. »Ne morem reči, da imamo v naši hiši raje tekmovalce določenih držav, a bomo, odkar je moja žena razkrila, da je nigerijskih korenin, letos verjetno vseeno malo bolj navijaško razpoloženi,« je dodal.

Igre Invictus je princ Harry ustanovil leta 2014, namenjene pa so spodbujanju rehabilitacije in okrevanja ranjenih, bolnih in poškodovanih vojakov ter veteranov, ki so služili v oboroženih silah različnih držav. Tokrat prvič potekajo v Nemčiji in se bodo končale danes. V desetih ekipnih in posamičnih športih je letos sodelovalo skupno 550 nekdanjih in sedanjih vojakov iz 21 držav.