Oba sta sicer nekoliko posebna. Verrett je med drugim tako namigoval, da je rak izbira, in na spletu prodajal medaljone, ki naj bi ščitili pred covidom-19. Trdil je tudi, da se je vrnil od mrtvih in da je napade 11. septembra v ZDA napovedal dve leti pred dogodkom. Martha Louise pa je recimo izjavila, da komunicira z angeli, ter ustanovila celo šolo, ki naj bi pomagala ljudem stopiti v stik s svojimi angeli.

Leta 2020 je 51-letna princesa sporočila, da do nadaljnjega ne bo več opravljala uradnih dolžnosti za kraljevo družino, potem ko so jo kritizirali zaradi prepletanja komercialnih interesov in kraljevega naziva. Kralj je odločil, da bo naziv princese ohranila, se je pa lani vseeno odrekla svojih kraljevskih dolžnosti, da bi se skupaj z bodočim možem posvetila alternativni medicini. Princesa Martha Louise je najstarejši otrok kralja Haralda, ki ga bo na prestolu sicer nasledil mlajši brat Haakon.

Verrett se bo po poroki preselil na Norveško in se pridružil kraljevi družini, ne bo pa prvi mož princese. Ta je bila prej bila poročena s pisateljem Arijem Behnom. Ločila sta se leta 2017, Behn, ki je trpel za depresijo, pa je leta 2019 storil samomor.