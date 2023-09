»Znak na plaži je bil prekrit z 28 nalepkami, na njem ni bilo ničesar videti. Šli smo na sodišče in v nekem trenutku sem vprašal: Vi želite res j… prav mene?« je pojasnil in dodal, da je zaradi te žalitve in sprehajanja psa na plaži dobil 1600 evrov globe. Zvečer je psa v Splitu, kot je zatrdil, sprehajal na povodcu. »Pes je bil na povodcu. Policist me je poklical na stran in rekel: Dajte mi osebno izkaznico. Vprašal sem ga, v čem je problem, on pa je rekel: Slišal sem, kaj se vam je danes zgodilo, in zdaj vam bom naredil enako. Vprašal sem ga, kaj, on pa je rekel: Obtožni nalog,« je povedal igralec.

Trifunović je dejal, da se v Split ne bo vrnil nikoli več, vsaj eno leto pa ga očitno ne bodo videli niti drugi kraji na Hrvaškem. Drugače bo glede odnosa do Hrvaške verjetno z njegovim bratom Branislavom Trifunovićem, ki je poročen s 13 let mlajšo hrvaško igralko Tihano Lazović.